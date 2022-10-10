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Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC - РИА Новости, 10.10.2022
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
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би-би-си
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си.Би-би-си разместила на своем сайте видеозапись эфира, на которой слышно, как во время репортажа на неизвестном расстоянии от места съемки происходит взрыв. Корреспондент оборачивается, затем пригибается и поспешно уходит из кадра.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Львове и Тернополе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC
BBC разместила запись эфира, на которой во время репортажа из Киева гремит взрыв