https://ria.ru/20221010/kiev-1822714462.html

Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC

Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC - РИА Новости, 10.10.2022

Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC

Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:19

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2022-10-10T10:19

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си.Би-би-си разместила на своем сайте видеозапись эфира, на которой слышно, как во время репортажа на неизвестном расстоянии от места съемки происходит взрыв. Корреспондент оборачивается, затем пригибается и поспешно уходит из кадра.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Львове и Тернополе.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, би-би-си, ситуация в днр и лнр