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Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kiev-1822714462.html
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC - РИА Новости, 10.10.2022
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
би-би-си
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си.Би-би-си разместила на своем сайте видеозапись эфира, на которой слышно, как во время репортажа на неизвестном расстоянии от места съемки происходит взрыв. Корреспондент оборачивается, затем пригибается и поспешно уходит из кадра.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Львове и Тернополе.
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в мире, киев, украина, би-би-си, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Би-би-си, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 10.10.2022
 
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир BBC

BBC разместила запись эфира, на которой во время репортажа из Киева гремит взрыв

© AP Photo / Adam SchreckСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы в Киеве попали в прямой эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си.
Би-би-си разместила на своем сайте видеозапись эфира, на которой слышно, как во время репортажа на неизвестном расстоянии от места съемки происходит взрыв. Корреспондент оборачивается, затем пригибается и поспешно уходит из кадра.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Львове и Тернополе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаБи-би-сиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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