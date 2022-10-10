https://ria.ru/20221010/kiev-1822712672.html

Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева

Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева - РИА Новости, 10.10.2022

Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева

Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:13

2022-10-10T10:13

2022-10-10T10:23

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко."Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822709952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр