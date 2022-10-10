https://ria.ru/20221010/kiev-1822712672.html
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева - РИА Новости, 10.10.2022
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева
Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:13
2022-10-10T10:13
2022-10-10T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко."Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
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Материал дополняется
10:13 10.10.2022 (обновлено: 10:23 10.10.2022)
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева
Мэр Киева Кличко заявил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в городе