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В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети - РИА Новости, 10.10.2022
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В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети
В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети - РИА Новости, 10.10.2022
В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:38
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киевская область
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в мире
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.Ранее он сообщил, что некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов."В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети", - написал Геращенко в Telegram-канале.
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киевская область, мвд украины, в мире, украина
Киевская область, МВД Украины, В мире, Украина
09:38 10.10.2022 (обновлено: 09:48 10.10.2022)
 
В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети

Советник главы МВД Украины: в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения

© AP Photo / Adam SchreckСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.
Ранее он сообщил, что некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов.
"В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети", - написал Геращенко в Telegram-канале.
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