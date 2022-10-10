https://ria.ru/20221010/kiev-1822706115.html

В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети

В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети - РИА Новости, 10.10.2022

В Киевской области наблюдают резкие перепады напряжения в электросети

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:38

2022-10-10T09:38

2022-10-10T09:48

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.Ранее он сообщил, что некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов."В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети", - написал Геращенко в Telegram-канале.

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Екатерина Зайцева

киевская область, мвд украины, в мире, украина