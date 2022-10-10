https://ria.ru/20221010/kiev-1822705281.html
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро - РИА Новости, 10.10.2022
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:32
2022-10-10T09:32
2022-10-10T09:43
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове."Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной ветке приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота", - говорится в сообщении пресс-службы.В горсовете информацию о возобновлении работы метрополитена сообщат дополнительно.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822706325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
09:32 10.10.2022 (обновлено: 09:43 10.10.2022)
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро
В Киеве остановили движение по красной ветке метро, подземные станции работают как укрытия