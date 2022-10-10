https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского - РИА Новости, 10.10.2022

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского

В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:00

2022-10-10T09:00

2022-10-10T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

киев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.О том, что в Киеве прогремели взрывы сообщили местные издания, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", — написал он в Telegram.Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.Он добавил, что есть погибшие и раненые.Украинская "Телевизионная служба новостей" сообщает, что удары продолжаются. Кроме того, поступают данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.Кроме того, СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе.В Киевской области фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.В украинской столице отменили даже дистанционное обучение, школы в западных регионах переходят на удаленку. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей работать из дома.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, служба безопасности украины