https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского - РИА Новости, 10.10.2022
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:00
2022-10-10T09:00
2022-10-10T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.О том, что в Киеве прогремели взрывы сообщили местные издания, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", — написал он в Telegram.Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.Он добавил, что есть погибшие и раненые.Украинская "Телевизионная служба новостей" сообщает, что удары продолжаются. Кроме того, поступают данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.Кроме того, СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе.В Киевской области фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.В украинской столице отменили даже дистанционное обучение, школы в западных регионах переходят на удаленку. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей работать из дома.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Служба безопасности Украины
09:00 10.10.2022 (обновлено: 12:34 10.10.2022)
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
Советник главы МВД Украины Геращенко сообщил о падении ракеты близ здания СБУ в Киеве
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.
"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", — говорится в публикации.
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
О том, что в Киеве прогремели взрывы сообщили
местные издания, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко
.
"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", — написал он в Telegram.
Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.
"Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. <…> Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — написал в Telegram президент Зеленский.
Он добавил, что есть погибшие и раненые.
Украинская "Телевизионная служба новостей" сообщает, что удары продолжаются. Кроме того, поступают данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях
, Днепропетровске, Харькове
, Кривом Роге, Хмельницком, Ивано-Франковске
, Тернополе и Львове
.
"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", — написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовой.
Кроме того, СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе.
В Киевской области
фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.
В украинской столице отменили даже дистанционное обучение, школы в западных регионах переходят на удаленку. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей работать из дома.