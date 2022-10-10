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В центре Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
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В центре Киева прогремели взрывы
В центре Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В центре Киева прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:42
2022-10-10T11:35
в мире
киев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко."В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области &lt;...&gt; После взрывов в городе заметили дым", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале."Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", — сообщает газета Страна.ua.По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента.
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в мире, киев
В мире, Киев
08:42 10.10.2022 (обновлено: 11:35 10.10.2022)
 
В центре Киева прогремели взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о четырех взрывах в центре города

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области <...> После взрывов в городе заметили дым", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
"Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", — сообщает газета Страна.ua.
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.
Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента.
 
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