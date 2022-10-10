08:42 10.10.2022 (обновлено: 11:35 10.10.2022)
В центре Киева прогремели взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о четырех взрывах в центре города
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области <...> После взрывов в городе заметили дым", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
"Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", — сообщает газета Страна.ua.
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.
Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента.