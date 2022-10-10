https://ria.ru/20221010/kiev-1822695526.html

В центре Киева прогремели взрывы

В центре Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В центре Киева прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:42

2022-10-10T08:42

2022-10-10T11:35

в мире

киев

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко."В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области <...> После взрывов в городе заметили дым", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале."Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", — сообщает газета Страна.ua.По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента.

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев