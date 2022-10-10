https://ria.ru/20221010/khmao-1822829861.html

В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным

В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022

В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:32

2022-10-10T15:32

2022-10-10T15:39

общество

ханты-мансийский автономный округ

частичная мобилизация в россии

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников, сообщила руководитель регионального департамента социального развития Тереза Пономарева на заседание призывной комиссии по мобилизации."В пакет помощи (мобилизованным) вошли меры социальной поддержки, это выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. Эта выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании списка граждан, предоставляемого военным комиссариатом. По состоянию на сегодняшний день, выплаты перечислены 159 мобилизованным лицам", – сказала Пономарева.Также по ее словам, семьям югорских призывников обеспечены новые меры поддержки – это 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях и бесплатное двухразовое питание для школьников.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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общество, ханты-мансийский автономный округ, частичная мобилизация в россии, россия