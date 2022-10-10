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В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным
В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022
В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным
Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:32
2022-10-10T15:32
2022-10-10T15:39
общество
ханты-мансийский автономный округ
частичная мобилизация в россии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников, сообщила руководитель регионального департамента социального развития Тереза Пономарева на заседание призывной комиссии по мобилизации."В пакет помощи (мобилизованным) вошли меры социальной поддержки, это выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. Эта выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании списка граждан, предоставляемого военным комиссариатом. По состоянию на сегодняшний день, выплаты перечислены 159 мобилизованным лицам", – сказала Пономарева.Также по ее словам, семьям югорских призывников обеспечены новые меры поддержки – это 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях и бесплатное двухразовое питание для школьников.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября.
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ханты-мансийский автономный округ, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Частичная мобилизация в России, Россия
15:32 10.10.2022 (обновлено: 15:39 10.10.2022)
В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать выплаты мобилизованным
В Ханты-Мансийском автономном округе начали выдавать единовременные выплаты мобилизованным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников, сообщила руководитель регионального департамента социального развития Тереза Пономарева на заседание призывной комиссии по мобилизации.
"В пакет помощи (мобилизованным) вошли меры социальной поддержки, это выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. Эта выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании списка граждан, предоставляемого военным комиссариатом. По состоянию на сегодняшний день, выплаты перечислены 159 мобилизованным лицам", – сказала Пономарева.
Также по ее словам, семьям югорских призывников обеспечены новые меры поддержки – это 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях и бесплатное двухразовое питание для школьников.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября.