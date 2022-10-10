https://ria.ru/20221010/kherson-1822875142.html
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ничто сейчас не говорит об угрозе региону со стороны Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:49
2022-10-10T16:49
2022-10-10T16:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир сальдо
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ничто сейчас не говорит об угрозе региону со стороны Украины."Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его, ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, более украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии."Людской ресурс против самолетов, танков, орудий. Жалко тех людей, которых бросают просто на смерть, а если кто-то оборачивается назад, то там стоят заградительные отряды и свои своих расстреливают. Но и этот период тоже закончится", - добавил Сальдо.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины
Врио херсонского губернатора Сальдо: ничто не говорит об угрозе региону со стороны Украины