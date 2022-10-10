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Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kherson-1822875142.html
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ничто сейчас не говорит об угрозе региону со стороны Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:49
2022-10-10T16:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир сальдо
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ничто сейчас не говорит об угрозе региону со стороны Украины."Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его, ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, более украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии."Людской ресурс против самолетов, танков, орудий. Жалко тех людей, которых бросают просто на смерть, а если кто-то оборачивается назад, то там стоят заградительные отряды и свои своих расстреливают. Но и этот период тоже закончится", - добавил Сальдо.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.
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россия
херсонская область
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безопасность, россия, владимир сальдо, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:49 10.10.2022
 
Херсонские власти заявили об отсутствии угроз региону со стороны Украины

Врио херсонского губернатора Сальдо: ничто не говорит об угрозе региону со стороны Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ничто сейчас не говорит об угрозе региону со стороны Украины.
"Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его, ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, более украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии.
"Людской ресурс против самолетов, танков, орудий. Жалко тех людей, которых бросают просто на смерть, а если кто-то оборачивается назад, то там стоят заградительные отряды и свои своих расстреливают. Но и этот период тоже закончится", - добавил Сальдо.
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир СальдоХерсонская областьХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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