https://ria.ru/20221010/kherson-1822822161.html

Обстановка в Херсонской области остается стабильной

Обстановка в Херсонской области остается стабильной - РИА Новости, 10.10.2022

Обстановка в Херсонской области остается стабильной

Обстановка в Херсонской области стабильная, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона, заявил в понедельник председатель правительства... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:11

2022-10-10T15:11

2022-10-10T15:23

вооруженные силы рф

херсонская область

безопасность

сергей елисеев

россия

херсон

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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Обстановка в Херсонской области стабильная, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона, заявил в понедельник председатель правительства региона Сергей Елисеев."В Херсоне и на подконтрольных территориях Херсонской области обстановка стабильная. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области. Правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения", - сказал Елисеев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации Херсонской области.

https://ria.ru/20221008/terakt-1822515470.html

херсонская область

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, херсонская область , безопасность, сергей елисеев, россия, херсон