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Обстановка в Херсонской области остается стабильной - РИА Новости, 10.10.2022
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Обстановка в Херсонской области остается стабильной
Обстановка в Херсонской области остается стабильной - РИА Новости, 10.10.2022
Обстановка в Херсонской области остается стабильной
Обстановка в Херсонской области стабильная, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона, заявил в понедельник председатель правительства... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:11
2022-10-10T15:23
вооруженные силы рф
херсонская область
безопасность
сергей елисеев
россия
херсон
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Обстановка в Херсонской области стабильная, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона, заявил в понедельник председатель правительства региона Сергей Елисеев."В Херсоне и на подконтрольных территориях Херсонской области обстановка стабильная. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области. Правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения", - сказал Елисеев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации Херсонской области.
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херсонская область
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вооруженные силы рф, херсонская область , безопасность, сергей елисеев, россия, херсон
Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Безопасность, Сергей Елисеев, Россия, Херсон
15:11 10.10.2022 (обновлено: 15:23 10.10.2022)
 
Обстановка в Херсонской области остается стабильной

Власти Херсонской области заявили о сохранении стабильной обстановки в регионе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. Обстановка в Херсонской области стабильная, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность границ региона, заявил в понедельник председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Херсоне и на подконтрольных территориях Херсонской области обстановка стабильная. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области. Правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения", - сказал Елисеев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации Херсонской области.
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Вооруженные силы РФХерсонская областьБезопасностьСергей ЕлисеевРоссияХерсон
 
 
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