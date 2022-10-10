https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html
В Харькове полностью пропали свет и вода
В Харькове полностью пропали свет и вода - РИА Новости, 10.10.2022
В Харькове полностью пропали свет и вода
Харьков после ударов полностью обесточен, нет подачи воды, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:36
2022-10-10T11:36
2022-10-10T11:46
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Харьков после ударов полностью обесточен, нет подачи воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:36 10.10.2022 (обновлено: 11:46 10.10.2022)
В Харькове полностью пропали свет и вода
Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе после ударов полностью пропали свет и вода