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В Харькове полностью пропали свет и вода - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html
В Харькове полностью пропали свет и вода
В Харькове полностью пропали свет и вода - РИА Новости, 10.10.2022
В Харькове полностью пропали свет и вода
Харьков после ударов полностью обесточен, нет подачи воды, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:36
2022-10-10T11:46
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Харьков после ударов полностью обесточен, нет подачи воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
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харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:36 10.10.2022 (обновлено: 11:46 10.10.2022)
 
В Харькове полностью пропали свет и вода

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе после ударов полностью пропали свет и вода

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Харьков после ударов полностью обесточен, нет подачи воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
"Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:44Специальная военная операция на Украине
В харьковском метро остановились поезда
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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