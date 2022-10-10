https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html
В харьковском метро остановились поезда
В харьковском метро остановились поезда - РИА Новости, 10.10.2022
В харьковском метро остановились поезда
Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:44
2022-10-10T10:44
2022-10-10T10:51
специальная военная операция на украине
харьков
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221010/metro-1822712769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:44 10.10.2022 (обновлено: 10:51 10.10.2022)
В харьковском метро остановились поезда
Харьковский метрополитен объявил о приостановке движения поездов "по техническим причинам"