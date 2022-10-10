https://ria.ru/20221010/kharkov-1822721145.html

В харьковском метро остановились поезда

В харьковском метро остановились поезда - РИА Новости, 10.10.2022

В харьковском метро остановились поезда

Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:44

2022-10-10T10:44

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/metro-1822712769.html

харьков

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр