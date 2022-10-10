https://ria.ru/20221010/kharkov-1822716086.html
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:25
2022-10-10T10:25
2022-10-10T10:25
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение."Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822712672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
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Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры