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Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:25
2022-10-10T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение."Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822712672.html
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в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:25 10.10.2022
 
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что удар был по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.
"Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
ДополняетсяСпециальная военная операция на Украине
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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