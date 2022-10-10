https://ria.ru/20221010/kharkov-1822709952.html

В Харькове после взрывов пропал свет

В Харькове после взрывов пропал свет - РИА Новости, 10.10.2022

В Харькове после взрывов пропал свет

Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:58

2022-10-10T09:58

2022-10-10T10:12

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Харькове, в городе у многих пропал свет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр