https://ria.ru/20221010/kharkov-1822709952.html
В Харькове после взрывов пропал свет
В Харькове после взрывов пропал свет - РИА Новости, 10.10.2022
В Харькове после взрывов пропал свет
Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:58
2022-10-10T09:58
2022-10-10T10:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Харькове, в городе у многих пропал свет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:58 10.10.2022 (обновлено: 10:12 10.10.2022)
В Харькове после взрывов пропал свет
В Харькове гремят взрывы, у многих жителей города пропал свет