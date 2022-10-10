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В Харькове после взрывов пропал свет - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822709952.html
В Харькове после взрывов пропал свет
В Харькове после взрывов пропал свет - РИА Новости, 10.10.2022
В Харькове после взрывов пропал свет
Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:58
2022-10-10T10:12
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Харькове, в городе у многих пропал свет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:58 10.10.2022 (обновлено: 10:12 10.10.2022)
 
В Харькове после взрывов пропал свет

В Харькове гремят взрывы, у многих жителей города пропал свет

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Харькове, в городе у многих пропал свет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:00Специальная военная операция на Украине
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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