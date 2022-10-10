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Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ
По меньшей мере 14 сайтов американских аэропортов оказались в понедельник недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя "русскоговорящие хакеры",... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:14
2022-10-10T19:14
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. По меньшей мере 14 сайтов американских аэропортов оказались в понедельник недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя "русскоговорящие хакеры", сообщил телеканал CNN.По его данным, неполадки не сказались на движении воздушных судов. "Проблема, возможно, ограничена неудобством для людей, которые ищут информацию о путешествиях", - говорится в сообщении.Среди пострадавших сайтов – страницы международных аэропортов Атланты и Лос-Анджелеса.CNN утверждает, что ответственность за DDoS-атаку взяла на себя кибергруппировка Killnet. Телеканал описывает ее как хакеров-активистов, "политически мотивированных на поддержку Кремля". "Их связи с Москвой неясны", - признает CNN.
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в мире, сша, россия, кибербезопасность
В мире, США, Россия, Кибербезопасность
19:14 10.10.2022
 
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ

CNN: российские хакеры из Killnet атаковали не менее 14 сайтов американских аэропортов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. По меньшей мере 14 сайтов американских аэропортов оказались в понедельник недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя "русскоговорящие хакеры", сообщил телеканал CNN.
По его данным, неполадки не сказались на движении воздушных судов. "Проблема, возможно, ограничена неудобством для людей, которые ищут информацию о путешествиях", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших сайтов – страницы международных аэропортов Атланты и Лос-Анджелеса.
CNN утверждает, что ответственность за DDoS-атаку взяла на себя кибергруппировка Killnet. Телеканал описывает ее как хакеров-активистов, "политически мотивированных на поддержку Кремля". "Их связи с Москвой неясны", - признает CNN.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 18:13
Хакеры продают в интернете номер телефона Трасс за несколько долларов
 
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