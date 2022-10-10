https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html

Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ

Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ

По меньшей мере 14 сайтов американских аэропортов оказались в понедельник недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя "русскоговорящие хакеры",... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:14

2022-10-10T19:14

2022-10-10T19:14

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. По меньшей мере 14 сайтов американских аэропортов оказались в понедельник недоступны для пользователей, ответственность взяли на себя "русскоговорящие хакеры", сообщил телеканал CNN.По его данным, неполадки не сказались на движении воздушных судов. "Проблема, возможно, ограничена неудобством для людей, которые ищут информацию о путешествиях", - говорится в сообщении.Среди пострадавших сайтов – страницы международных аэропортов Атланты и Лос-Анджелеса.CNN утверждает, что ответственность за DDoS-атаку взяла на себя кибергруппировка Killnet. Телеканал описывает ее как хакеров-активистов, "политически мотивированных на поддержку Кремля". "Их связи с Москвой неясны", - признает CNN.

https://ria.ru/20221002/trass-1821012852.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, кибербезопасность