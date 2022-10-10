https://ria.ru/20221010/kgb-1822753573.html
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:16
2022-10-10T12:16
2022-10-10T14:23
александр лукашенко
белоруссия
в мире
польша
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник Лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком."КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера", - приводит канал слова Лукашенко.В свою очередь госагентство Белта уточнило, что, по словам президента, поручение провести необходимые контртеррористические мероприятия было дано КГБ несколько дней назад. В этой связи на совещании в понедельник Лукашенко потребовал доложить первые данные о том, как выполняется поручение."Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси", - сказал Лукашенко.Он также подчеркнул, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси". Лукашенко констатировал, что это приобретает уровень непосредственной угрозы. "А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html
белоруссия
польша
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире, польша, литва
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Польша, Литва
12:16 10.10.2022 (обновлено: 14:23 10.10.2022)
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия
Лукашенко поручил КГБ провести необходимые мероприятия контртеррористического характера
МИНСК, 10 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил
в понедельник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
В понедельник Лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком.
"КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера", - приводит канал слова Лукашенко.
В свою очередь госагентство Белта уточнило, что, по словам президента, поручение провести необходимые контртеррористические мероприятия было дано КГБ несколько дней назад. В этой связи на совещании в понедельник Лукашенко потребовал доложить первые данные о том, как выполняется поручение.
"Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси", - сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что "в Польше
, Литве
, Украине
была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси". Лукашенко констатировал, что это приобретает уровень непосредственной угрозы. "А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.