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Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:16
2022-10-10T14:23
александр лукашенко
белоруссия
в мире
польша
литва
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник Лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком."КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера", - приводит канал слова Лукашенко.В свою очередь госагентство Белта уточнило, что, по словам президента, поручение провести необходимые контртеррористические мероприятия было дано КГБ несколько дней назад. В этой связи на совещании в понедельник Лукашенко потребовал доложить первые данные о том, как выполняется поручение."Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси", - сказал Лукашенко.Он также подчеркнул, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси". Лукашенко констатировал, что это приобретает уровень непосредственной угрозы. "А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, польша, литва
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Польша, Литва
12:16 10.10.2022 (обновлено: 14:23 10.10.2022)
 
Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия

Лукашенко поручил КГБ провести необходимые мероприятия контртеррористического характера

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
В понедельник Лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком.
"КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера", - приводит канал слова Лукашенко.
В свою очередь госагентство Белта уточнило, что, по словам президента, поручение провести необходимые контртеррористические мероприятия было дано КГБ несколько дней назад. В этой связи на совещании в понедельник Лукашенко потребовал доложить первые данные о том, как выполняется поручение.
"Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси", - сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси". Лукашенко констатировал, что это приобретает уровень непосредственной угрозы. "А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:08
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреПольшаЛитва
 
 
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