https://ria.ru/20221010/kgb-1822753573.html

Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия

Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

2022-10-10T14:23

александр лукашенко

белоруссия

в мире

польша

литва

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ страны провести необходимые в текущей обстановке мероприятия контртеррористического характера, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник Лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком."КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера", - приводит канал слова Лукашенко.В свою очередь госагентство Белта уточнило, что, по словам президента, поручение провести необходимые контртеррористические мероприятия было дано КГБ несколько дней назад. В этой связи на совещании в понедельник Лукашенко потребовал доложить первые данные о том, как выполняется поручение."Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси", - сказал Лукашенко.Он также подчеркнул, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси". Лукашенко констатировал, что это приобретает уровень непосредственной угрозы. "А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html

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польша

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александр лукашенко, белоруссия, в мире, польша, литва