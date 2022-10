https://ria.ru/20221010/kazn-1822212618.html

Всемирный день против смертной казни

Всемирный день против смертной казни (World Day Against the Death Penalty) ежегодно отмечается 10 октября. В 2003 году он был учрежден Всемирной коалицией против смертной казни (The World Coalition Against the Death Penalty). В нее входят свыше 160 неправительственных организаций, коллегий адвокатов, органов местной власти и профсоюзов. Коалиция была основана в мае 2002 года в Риме (Италия). Ее цель – укрепить международные масштабы всеобщей борьбы против смертной казни и прийти к ее повсеместной отмене. Ежегодно определяется новая тема очередного Всемирного дня против смертной казни. В 2022 году она посвящена взаимосвязи между применением смертной казни и пытками или другими жестокими и унижающими достоинство видами обращения и наказания. Смертная казнь в уголовном праве – исключительная мера наказания. Международный пакт по гражданским и политическим правам разрешает ее применение за наиболее тяжкие преступления. 15 декабря 1989 года 44-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН утвердила второй факультативный протокол к пакту, направленный на отмену смертной казни. На данный момент к нему присоединились 90 государств. Исследование, проведенное ООН в 1996 году, установило отсутствие доказательств того, что "казнь является сдерживающим фактором в большей мере, чем пожизненное заключение". Данные полученные из США, где смертная казнь применяется не во всех штатах, показывают, что это наказание не предотвращает преступления. Кроме того, система правосудия не застрахована от ошибок, риск неисправимой ошибки и казни невиновного человека вполне реален.По данным международной неправительственной организации Amnesty International, в настоящее время 111 стран мира законодательно отменили смертную казнь за все преступления. Семь стран отменили смертную казнь только за общеуголовный вид преступлений, 27 стран отменили ее на практике, 55 стран ее сохраняют.По данным Всемирной коалицией против смертной казни, количество смертных казней, зафиксированных в 2021 году, составляет 2397. Организация добавляет, что "число казней, вероятно, занижено и может значительно отличаться от реального из-за секретности в некоторых странах". По данным Amnesty International, в 2021 году больше всего смертных приговоров было приведено в исполнение в Китае, Иране, Египте, Саудовской Аравии и Сирии. Согласно отчету организации, в 2021 году проведение казней было зафиксировано в 18 странах. Общий рост количества известных казней в мире составил 20% по сравнению с данными за 2020 год, в первую очередь, он был связан с ростом числа казней в Иране (с как минимум 246 в 2020 году до как минимум 314 в 2021 году) и Саудовской Аравии, где число казней выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом (с 27 до 65). В некоторых других странах тоже был зафиксирован заметный рост: в Сомали (с как минимум 11 в 2020 году до как минимум 21 в 2021 году), Южном Судане (с как минимум двух в 2020 году до как минимум девяти в 2021 году) и Йемене (с как минимум пяти в 2020 до как минимум 14 в 2021 году). Наиболее широко в мире применяется пять методов смертной казни – смертельная инъекция (Китай, Вьетнам, США), казнь на электрическом стуле (США), повешение (Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Малайзия, Нигерия и др.), расстрел (Китай, Индонезия, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сомали, Тайвань, Йемен), обезглавливание (Саудовская Аравия). В постсоветской России применение смертной казни было резко сокращено. С 1991 по 1996 год были исполнены 163 приговора к смертной казни. 16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был подписан указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". С августа 1996 года, в соответствии с документом, приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся.Согласно постановлению Конституционного суда (КС) Российской Федерации от 2 февраля 1999 года, наказание в виде смертной казни в стране не может назначаться до введения в действие возможности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. До 2010 года такая возможность не предоставлялась жителям Чеченской республики, в связи с чем действовал мораторий на смертную казнь. На территории Чечни институт присяжных заседателей был введен в действие с 1 января 2010 года, после чего формальные препятствия для назначения смертной казни в России отпали. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции РФ смертная казнь применяется впредь до ее отмены, то есть указывается на ее временный характер. Это породило у юристов неоднозначное мнение о возможности ее назначения после 1 января 2010 года. Для устранения этой неопределенности 29 октября 2009 года в Конституционный суд РФ было направлено ходатайство Верховного суда об официальном разъяснении постановления КС от 1999 года. 19 ноября 2009 года КС России запретил применять смертную казнь в России и после 1 января 2010 года, когда истек введенный в стране мораторий на применение высшей меры наказания. Согласно определению КС, введение с 1 января 2010 года судов присяжных на всей территории РФ не создает возможность назначения смертной казни. В последние годы в России периодически возникают дискуссии о возвращении смертной казни. Однако позиция российских властей остается неизменной, которая, в частности, заключается в том, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только с принятием новой Конституции страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

