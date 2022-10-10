16:46 10.10.2022 (обновлено: 20:23 10.10.2022)
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест политику Владимиру Кара-Мурзе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
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Там добавили, что срок установлен до 12 декабря.
Позднее в отношении политика возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
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Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента