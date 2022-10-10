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Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 10.10.2022
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Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 10.10.2022
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:46
2022-10-10T20:23
иноагенты
происшествия
владимир кара-мурза-младший
россия
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.Там добавили, что срок установлен до 12 декабря.В Палате представителей штата Аризона, считает следствие, он "по мотивам политической ненависти", огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в отношении политика возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20221007/yashin-1822296022.html
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иноагенты, происшествия, владимир кара-мурза-младший, россия, москва, вооруженные силы рф
иноагенты, Происшествия, Владимир Кара-Мурза-младший, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ
16:46 10.10.2022 (обновлено: 20:23 10.10.2022)
 
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест политику Владимиру Кара-Мурзе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
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Там добавили, что срок установлен до 12 декабря.
В Палате представителей штата Аризона, считает следствие, он "по мотивам политической ненависти", огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в отношении политика возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
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Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
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иноагентыПроисшествияВладимир Кара-Мурза-младшийРоссияМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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