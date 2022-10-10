https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html

Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде

Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде - РИА Новости, 10.10.2022

Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде

Надо сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной, а действия со стороны Запада никак не влияли на экономику региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:50

2022-10-10T11:50

2022-10-10T11:50

россия

калининград

калининградская область

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной, а действия со стороны Запада никак не влияли на экономику региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Калининград, безусловно, один из важнейших регионов России, наш форпост на Западе. И нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена, никакие сбои возможные при недружественных действиях наших соседей не влияли бы на жизнедеятельность экономики", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Он добавил, что такие составляющие, как цены и инвестпривлекательность, чрезвычайно важны.

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Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, владимир путин