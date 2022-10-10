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Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде
Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде
Надо сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной, а действия со стороны Запада никак не влияли на экономику региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:50
2022-10-10T11:50
россия
калининград
калининградская область
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной, а действия со стороны Запада никак не влияли на экономику региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Калининград, безусловно, один из важнейших регионов России, наш форпост на Западе. И нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена, никакие сбои возможные при недружественных действиях наших соседей не влияли бы на жизнедеятельность экономики", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Он добавил, что такие составляющие, как цены и инвестпривлекательность, чрезвычайно важны.
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россия
калининград
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россия, калининград, калининградская область, владимир путин
Россия, Калининград, Калининградская область, Владимир Путин
11:50 10.10.2022
 
Путин призвал сделать все для налаживания стабильности в Калининграде

Путин призвал сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильной, а действия со стороны Запада никак не влияли на экономику региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Калининград, безусловно, один из важнейших регионов России, наш форпост на Западе. И нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена, никакие сбои возможные при недружественных действиях наших соседей не влияли бы на жизнедеятельность экономики", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Он добавил, что такие составляющие, как цены и инвестпривлекательность, чрезвычайно важны.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:39
Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
 
РоссияКалининградКалининградская областьВладимир Путин
 
 
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