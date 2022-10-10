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Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад - РИА Новости, 10.10.2022
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:16
2022-10-10T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
рамзан кадыров
украина
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада"."Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?", - написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822741098.html
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в мире, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, Украина, Россия
12:16 10.10.2022
 
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад

Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского бежать на Запад

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада".
"Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?", - написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.
"Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - добавил глава Чечни.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:46Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРамзан КадыровУкраинаРоссия
 
 
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