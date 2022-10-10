Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского бежать на Запад
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада".
"Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?", - написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.
"Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - добавил глава Чечни.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.