https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад

Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад - РИА Новости, 10.10.2022

Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

рамзан кадыров

украина

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине призвал Владимира Зеленского "бежать, пока не прилетело, не оглядываясь в сторону Запада"."Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?", - написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822741098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, россия