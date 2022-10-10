https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822741098.html

Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации

Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022

Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по городам Украины заявил, что теперь доволен проведением специальной военной операции "на все 100%". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:46

2022-10-10T11:46

2022-10-10T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

рамзан кадыров

киевская область

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по городам Украины заявил, что теперь доволен проведением специальной военной операции "на все 100%".Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html

украина

киевская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, рамзан кадыров, киевская область, владимир зеленский, киев