https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822741098.html
Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации
Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по городам Украины заявил, что теперь доволен проведением специальной военной операции "на все 100%". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:46
2022-10-10T11:46
2022-10-10T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
рамзан кадыров
киевская область
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по городам Украины заявил, что теперь доволен проведением специальной военной операции "на все 100%".Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, рамзан кадыров, киевская область, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Рамзан Кадыров, Киевская область, Владимир Зеленский, Киев
11:46 10.10.2022 (обновлено: 12:50 10.10.2022)
Кадыров заявил, что теперь на все сто процентов доволен ходом спецоперации
Глава Чечни Кадыров после ударов по Украине заявил об удовлетворении ходом спецоперации