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Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/javelin-1822838413.html
Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода
Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода - РИА Новости, 10.10.2022
Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода
Западные комплексы Javelin взрываются в руках, так как они старые и отсыревшие, поэтому украинские военные предпочитают надежное советское вооружение, заявил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:50
2022-10-10T15:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
нато
javelin (птрк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Западные комплексы Javelin взрываются в руках, так как они старые и отсыревшие, поэтому украинские военные предпочитают надежное советское вооружение, заявил РИА Новости командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес"."Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва - отсыревший был", - рассказал Беслан.Он видел это собственными глазами - в прицел. Противник собирался выстрелить по танку Беслана, однако Javelin взорвался у него в руках. Снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении"."Они же лежали на складах по восемь-девять лет. Отсырели", - предполагает Беслан.С тех пор на его участке фронта в ДНР украинские националисты использовать Javelin перестали, а вернулись к надежному советскому вооружению."Используют РПГ, автоматические станковые гранатометы… Наше оружие всегда лучше было и будет", - признался он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, донецкая народная республика, нато, javelin (птрк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Javelin (ПТРК), Вооруженные силы Украины
15:50 10.10.2022
 
Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода

Старший сержант Беслан: старые и отсыревшие Javelin взрываются в руках у солдат ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий НМ ЛНР c ПТРК "Джавелин" (Javelin)
Военнослужащий НМ ЛНР c ПТРК Джавелин (Javelin) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий НМ ЛНР c ПТРК "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Западные комплексы Javelin взрываются в руках, так как они старые и отсыревшие, поэтому украинские военные предпочитают надежное советское вооружение, заявил РИА Новости командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес".
"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва - отсыревший был", - рассказал Беслан.
Он видел это собственными глазами - в прицел. Противник собирался выстрелить по танку Беслана, однако Javelin взорвался у него в руках. Снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении".
"Они же лежали на складах по восемь-девять лет. Отсырели", - предполагает Беслан.
С тех пор на его участке фронта в ДНР украинские националисты использовать Javelin перестали, а вернулись к надежному советскому вооружению.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"Используют РПГ, автоматические станковые гранатометы… Наше оружие всегда лучше было и будет", - признался он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОJavelin (ПТРК)Вооруженные силы Украины
 
 
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