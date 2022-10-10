https://ria.ru/20221010/javelin-1822838413.html

Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода

Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода - РИА Новости, 10.10.2022

Солдаты ВСУ разочаровались в Javelin, заявил командир танкового взвода

Западные комплексы Javelin взрываются в руках, так как они старые и отсыревшие, поэтому украинские военные предпочитают надежное советское вооружение, заявил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:50

2022-10-10T15:50

2022-10-10T15:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

нато

javelin (птрк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Западные комплексы Javelin взрываются в руках, так как они старые и отсыревшие, поэтому украинские военные предпочитают надежное советское вооружение, заявил РИА Новости командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес"."Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва - отсыревший был", - рассказал Беслан.Он видел это собственными глазами - в прицел. Противник собирался выстрелить по танку Беслана, однако Javelin взорвался у него в руках. Снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении"."Они же лежали на складах по восемь-девять лет. Отсырели", - предполагает Беслан.С тех пор на его участке фронта в ДНР украинские националисты использовать Javelin перестали, а вернулись к надежному советскому вооружению."Используют РПГ, автоматические станковые гранатометы… Наше оружие всегда лучше было и будет", - признался он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221010/ucheniya-1822830392.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, нато, javelin (птрк), вооруженные силы украины