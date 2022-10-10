https://ria.ru/20221010/ivano-frankovsk-1822730423.html
В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт
В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт
В украинском городе Ивано-Франковске из-за ракетных ударов приостановили движение всего транспорта, жителей призвали работать дистанционно на протяжении суток,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:15
2022-10-10T11:15
2022-10-10T11:38
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В украинском городе Ивано-Франковске из-за ракетных ударов приостановили движение всего транспорта, жителей призвали работать дистанционно на протяжении суток, сообщил мэр города Руслан Марцинкив."Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили, и вы теперь понимаете почему. По Украине наносятся массовые удары. Работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет очень велико. Просьба максимально отреагировать", – сказал Марцинкив в видео, опубликованном в соцсетях. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях и работать эти сутки в дистанционном формате.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:15 10.10.2022 (обновлено: 11:38 10.10.2022)
В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт
Власти Ивано-Франковска остановили работу транспорта и призвали горожан работать из дома