https://ria.ru/20221010/ivano-frankovsk-1822730423.html

В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт

В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт - РИА Новости, 10.10.2022

В Ивано-Франковске остановился общественный транспорт

В украинском городе Ивано-Франковске из-за ракетных ударов приостановили движение всего транспорта, жителей призвали работать дистанционно на протяжении суток,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:15

2022-10-10T11:15

2022-10-10T11:38

специальная военная операция на украине

ивано-франковск

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В украинском городе Ивано-Франковске из-за ракетных ударов приостановили движение всего транспорта, жителей призвали работать дистанционно на протяжении суток, сообщил мэр города Руслан Марцинкив."Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили, и вы теперь понимаете почему. По Украине наносятся массовые удары. Работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет очень велико. Просьба максимально отреагировать", – сказал Марцинкив в видео, опубликованном в соцсетях. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях и работать эти сутки в дистанционном формате.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html

ивано-франковск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ивано-франковск, в мире, украина, ситуация в днр и лнр