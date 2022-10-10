https://ria.ru/20221010/investitsii-1822838919.html
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз - РИА Новости, 10.10.2022
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:52
2022-10-10T15:52
2022-10-10T15:52
алтайский край
экономика
виктор томенко
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/26/1495502625_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_fa8e0977c8e3f8fff191134d12435469.jpg
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей. ... Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%", - говорится в сообщении.В нем указывается, что эти данные доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании, которое провел 10 октября губернатор Виктор Томенко.Из сообщения пресс-службы следует, что рост инвестиций в предприятия промышленности и энергетики региона за девять месяцев составил 12,8%, а по итогам 2022 года ожидается рост на 12% - до 16,6 миллиарда рублей.Министр назвал и предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам января-сентября: "Сибирь-Полиметаллы", "Барнаульская генерация", БМК "Меланжист Алтая" и "Алтай-Кокс".
https://ria.ru/20221006/proekty-1821955803.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/26/1495502625_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_1a5689d958c3eab6e67a4d3d628a2cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктор томенко, алтайский край
Алтайский край, Экономика, Виктор Томенко, Алтайский край
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей. ... Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что эти данные доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании, которое провел 10 октября губернатор Виктор Томенко
.
Из сообщения пресс-службы следует, что рост инвестиций в предприятия промышленности и энергетики региона за девять месяцев составил 12,8%, а по итогам 2022 года ожидается рост на 12% - до 16,6 миллиарда рублей.
Министр назвал и предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам января-сентября: "Сибирь-Полиметаллы", "Барнаульская генерация", БМК "Меланжист Алтая" и "Алтай-Кокс".