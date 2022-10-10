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Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз - РИА Новости, 10.10.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20221010/investitsii-1822838919.html
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз - РИА Новости, 10.10.2022
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз
Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:52
2022-10-10T15:52
алтайский край
экономика
виктор томенко
алтайский край
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей. ... Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%", - говорится в сообщении.В нем указывается, что эти данные доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании, которое провел 10 октября губернатор Виктор Томенко.Из сообщения пресс-службы следует, что рост инвестиций в предприятия промышленности и энергетики региона за девять месяцев составил 12,8%, а по итогам 2022 года ожидается рост на 12% - до 16,6 миллиарда рублей.Министр назвал и предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам января-сентября: "Сибирь-Полиметаллы", "Барнаульская генерация", БМК "Меланжист Алтая" и "Алтай-Кокс".
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экономика, виктор томенко, алтайский край
Алтайский край, Экономика, Виктор Томенко, Алтайский край
15:52 10.10.2022
 
Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз

Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкШвейная фабрика
Швейная фабрика - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Швейная фабрика. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей. ... Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что эти данные доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании, которое провел 10 октября губернатор Виктор Томенко.
Из сообщения пресс-службы следует, что рост инвестиций в предприятия промышленности и энергетики региона за девять месяцев составил 12,8%, а по итогам 2022 года ожидается рост на 12% - до 16,6 миллиарда рублей.
Министр назвал и предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам января-сентября: "Сибирь-Полиметаллы", "Барнаульская генерация", БМК "Меланжист Алтая" и "Алтай-Кокс".
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