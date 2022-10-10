https://ria.ru/20221010/investitsii-1822838919.html

Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз

Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз - РИА Новости, 10.10.2022

Инвестиции в производство одежды в Алтайском крае выросли в шесть раз

Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:52

2022-10-10T15:52

2022-10-10T15:52

алтайский край

экономика

виктор томенко

алтайский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/26/1495502625_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_fa8e0977c8e3f8fff191134d12435469.jpg

БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Объем инвестиций в производство одежды в Алтайском крае за январь-сентябрь вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей. ... Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%", - говорится в сообщении.В нем указывается, что эти данные доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании, которое провел 10 октября губернатор Виктор Томенко.Из сообщения пресс-службы следует, что рост инвестиций в предприятия промышленности и энергетики региона за девять месяцев составил 12,8%, а по итогам 2022 года ожидается рост на 12% - до 16,6 миллиарда рублей.Министр назвал и предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам января-сентября: "Сибирь-Полиметаллы", "Барнаульская генерация", БМК "Меланжист Алтая" и "Алтай-Кокс".

https://ria.ru/20221006/proekty-1821955803.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, виктор томенко, алтайский край