https://ria.ru/20221010/infrastruktura-1822736709.html
В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры
В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры
Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:33
2022-10-10T11:33
2022-10-10T11:33
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киев
ивано-франковская область
владимир зеленский
страна.ua
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Ивано-Франковской области подтверждены удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ивано-франковская область, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Страна.ua
В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры
В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры