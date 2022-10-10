https://ria.ru/20221010/infrastruktura-1822736709.html

В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры

В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022

В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам инфраструктуры

Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:33

2022-10-10T11:33

2022-10-10T11:33

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Ивано-Франковской области подтверждены удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, ивано-франковская область, владимир зеленский, страна.ua