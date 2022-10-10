https://ria.ru/20221010/indiya-1822918744.html

В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине

В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине

Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:18

2022-10-10T18:18

2022-10-10T18:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи."Мы вновь заявляем, что эскалация боевых действий не отвечает ничьим интересам. Мы настоятельно призываем к немедленному прекращению боевых действий и срочному возвращению на путь дипломатии и диалога. Индия готова поддержать все такие усилия, направленные на деэскалацию", - заявил он.Представитель МИД добавил, что "Индия с самого начала конфликта последовательно утверждала, что глобальный порядок основан на принципах устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820777720.html

https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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в мире, владимир путин, украина, индия, россия, оон