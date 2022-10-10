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В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/indiya-1822918744.html
В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине
В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине
Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:18
2022-10-10T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
индия
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи."Мы вновь заявляем, что эскалация боевых действий не отвечает ничьим интересам. Мы настоятельно призываем к немедленному прекращению боевых действий и срочному возвращению на путь дипломатии и диалога. Индия готова поддержать все такие усилия, направленные на деэскалацию", - заявил он.Представитель МИД добавил, что "Индия с самого начала конфликта последовательно утверждала, что глобальный порядок основан на принципах устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820777720.html
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в мире, владимир путин, украина, индия, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Индия, Россия, ООН
18:18 10.10.2022
 
В МИД Индии заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта на Украине

Представитель МИД Индии Багчи: Нью-Дели глубоко обеспокоен эскалацией конфликта на Украине

© Flickr / Yogendra Joshi Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Flickr / Yogendra Joshi
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.
"Мы вновь заявляем, что эскалация боевых действий не отвечает ничьим интересам. Мы настоятельно призываем к немедленному прекращению боевых действий и срочному возвращению на путь дипломатии и диалога. Индия готова поддержать все такие усилия, направленные на деэскалацию", - заявил он.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 23:29
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России
Представитель МИД добавил, что "Индия с самого начала конфликта последовательно утверждала, что глобальный порядок основан на принципах устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
18:14
Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:00
Европа ненавидит расизм и русских
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаИндияРоссияООН
 
 
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