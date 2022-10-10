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Звезда "Игры престолов" вышла замуж - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
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Звезда "Игры престолов" вышла замуж
Звезда "Игры престолов" вышла замуж - РИА Новости, 10.10.2022
Звезда "Игры престолов" вышла замуж
Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. Избранником 49-летней актрисы стал 46-летний Марк Менчака, известный зрителям по роли Расса Лангмора в многосерийной драме "Озарк". Клятвами верности артисты обменялись 6 октября. Свадьба прошла в Италии. Гостей было немного — близкие друзья и родственники, уточняет таблоид. Среди них коллеги Хиди по "Игре престолов" — Софи Тернер и Питер Динклэйдж.Хиди уже была замужем. С 2007 по 2013 она была в браке с музыкантом Питером Полом Лограном, от которого родила сына Уайли. Сейчас мальчику 11 лет. В 2015 Хиди вновь стала мамой. У нее появилась дочка Тедди. Отец девочки — режиссер Дэн Кадан. С ним Лина рассталась в 2018. Менчака и Хиди подтвердили, что действительно встречаются в ноябре 2020.
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новости культуры, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал)
18:41 10.10.2022
 
Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Звезда "Игры престолов" Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail.
Избранником 49-летней актрисы стал 46-летний Марк Менчака, известный зрителям по роли Расса Лангмора в многосерийной драме "Озарк". Клятвами верности артисты обменялись 6 октября.
Свадьба прошла в Италии. Гостей было немного — близкие друзья и родственники, уточняет таблоид. Среди них коллеги Хиди по "Игре престолов" — Софи Тернер и Питер Динклэйдж.
Хиди уже была замужем. С 2007 по 2013 она была в браке с музыкантом Питером Полом Лограном, от которого родила сына Уайли. Сейчас мальчику 11 лет.
В 2015 Хиди вновь стала мамой. У нее появилась дочка Тедди. Отец девочки — режиссер Дэн Кадан. С ним Лина рассталась в 2018.
Менчака и Хиди подтвердили, что действительно встречаются в ноябре 2020.
Кадр из сериала Игра престолов
23 сентября, 19:06Культура
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
 
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