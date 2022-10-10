https://ria.ru/20221010/igraprestolov-1822923670.html
Звезда "Игры престолов" вышла замуж
Звезда "Игры престолов" вышла замуж - РИА Новости, 10.10.2022
Звезда "Игры престолов" вышла замуж
Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. Избранником 49-летней актрисы стал 46-летний Марк Менчака, известный зрителям по роли Расса Лангмора в многосерийной драме "Озарк". Клятвами верности артисты обменялись 6 октября. Свадьба прошла в Италии. Гостей было немного — близкие друзья и родственники, уточняет таблоид. Среди них коллеги Хиди по "Игре престолов" — Софи Тернер и Питер Динклэйдж.Хиди уже была замужем. С 2007 по 2013 она была в браке с музыкантом Питером Полом Лограном, от которого родила сына Уайли. Сейчас мальчику 11 лет. В 2015 Хиди вновь стала мамой. У нее появилась дочка Тедди. Отец девочки — режиссер Дэн Кадан. С ним Лина рассталась в 2018. Менчака и Хиди подтвердили, что действительно встречаются в ноябре 2020.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал)
Звезда "Игры престолов" вышла замуж
Звезда "Игры престолов" Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет
Daily Mail.
Избранником 49-летней актрисы стал 46-летний Марк Менчака, известный зрителям по роли Расса Лангмора в многосерийной драме "Озарк". Клятвами верности артисты обменялись 6 октября.
Свадьба прошла в Италии. Гостей было немного — близкие друзья и родственники, уточняет таблоид. Среди них коллеги Хиди по "Игре престолов" — Софи Тернер и Питер Динклэйдж.
Хиди уже была замужем. С 2007 по 2013 она была в браке с музыкантом Питером Полом Лограном, от которого родила сына Уайли. Сейчас мальчику 11 лет.
В 2015 Хиди вновь стала мамой. У нее появилась дочка Тедди. Отец девочки — режиссер Дэн Кадан. С ним Лина рассталась в 2018.
Менчака и Хиди подтвердили, что действительно встречаются в ноябре 2020.