https://ria.ru/20221010/igraprestolov-1822923670.html

Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Звезда "Игры престолов" вышла замуж - РИА Новости, 10.10.2022

Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:41

2022-10-10T18:41

2022-10-10T18:41

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сыгравшая Серсею Ланнистер в "Игре престолов" Лина Хиди вышла замуж, пишет Daily Mail. Избранником 49-летней актрисы стал 46-летний Марк Менчака, известный зрителям по роли Расса Лангмора в многосерийной драме "Озарк". Клятвами верности артисты обменялись 6 октября. Свадьба прошла в Италии. Гостей было немного — близкие друзья и родственники, уточняет таблоид. Среди них коллеги Хиди по "Игре престолов" — Софи Тернер и Питер Динклэйдж.Хиди уже была замужем. С 2007 по 2013 она была в браке с музыкантом Питером Полом Лограном, от которого родила сына Уайли. Сейчас мальчику 11 лет. В 2015 Хиди вновь стала мамой. У нее появилась дочка Тедди. Отец девочки — режиссер Дэн Кадан. С ним Лина рассталась в 2018. Менчака и Хиди подтвердили, что действительно встречаются в ноябре 2020.

https://ria.ru/20220923/headey-1819028041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)