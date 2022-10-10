19:10 10.10.2022 (обновлено: 19:56 10.10.2022)
ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня боевики ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется", — написал Рогов.
Политик добавил, что при обстреле получил серьезные ранения местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он в стабильном состоянии.
Украинские военные и раньше целенаправленно уничтожали зерно, несмотря на мировой продовольственный кризис. В конце августа при очередном обстреле ВСУ сельхозпостроек в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна. В конце сентября ВСУ снова дважды обстреляли зернохранилища города. Как сообщал Рогов, удары боевиков привели к потере десятков тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.
Во время освобождения Мариуполя союзными силами украинские военные, отступая из морского порта города, подожгли складские помещения. Как сообщали в Минобороны России, сгорело 50 тысяч тонн зерна. По мнению военного ведомства, боевики намеренно пошли на преступление, не желая оставлять продовольствие мирным жителям Донбасса.
27 сентября, 13:24Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран