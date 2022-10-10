https://ria.ru/20221010/himars-1822934300.html

ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области

ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:10

2022-10-10T19:10

2022-10-10T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

владимир рогов

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня боевики ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется", — написал Рогов.Политик добавил, что при обстреле получил серьезные ранения местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он в стабильном состоянии.Украинские военные и раньше целенаправленно уничтожали зерно, несмотря на мировой продовольственный кризис. В конце августа при очередном обстреле ВСУ сельхозпостроек в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна. В конце сентября ВСУ снова дважды обстреляли зернохранилища города. Как сообщал Рогов, удары боевиков привели к потере десятков тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.Во время освобождения Мариуполя союзными силами украинские военные, отступая из морского порта города, подожгли складские помещения. Как сообщали в Минобороны России, сгорело 50 тысяч тонн зерна. По мнению военного ведомства, боевики намеренно пошли на преступление, не желая оставлять продовольствие мирным жителям Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220927/zerno-1819763899.html

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир рогов, токмак