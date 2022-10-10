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ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/himars-1822934300.html
ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:10
2022-10-10T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
владимир рогов
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня боевики ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется", — написал Рогов.Политик добавил, что при обстреле получил серьезные ранения местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он в стабильном состоянии.Украинские военные и раньше целенаправленно уничтожали зерно, несмотря на мировой продовольственный кризис. В конце августа при очередном обстреле ВСУ сельхозпостроек в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна. В конце сентября ВСУ снова дважды обстреляли зернохранилища города. Как сообщал Рогов, удары боевиков привели к потере десятков тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.Во время освобождения Мариуполя союзными силами украинские военные, отступая из морского порта города, подожгли складские помещения. Как сообщали в Минобороны России, сгорело 50 тысяч тонн зерна. По мнению военного ведомства, боевики намеренно пошли на преступление, не желая оставлять продовольствие мирным жителям Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220927/zerno-1819763899.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир рогов, токмак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Владимир Рогов, Токмак
19:10 10.10.2022 (обновлено: 19:56 10.10.2022)
 
ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня боевики ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется", — написал Рогов.
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Политик добавил, что при обстреле получил серьезные ранения местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он в стабильном состоянии.
Украинские военные и раньше целенаправленно уничтожали зерно, несмотря на мировой продовольственный кризис. В конце августа при очередном обстреле ВСУ сельхозпостроек в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна. В конце сентября ВСУ снова дважды обстреляли зернохранилища города. Как сообщал Рогов, удары боевиков привели к потере десятков тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.
Во время освобождения Мариуполя союзными силами украинские военные, отступая из морского порта города, подожгли складские помещения. Как сообщали в Минобороны России, сгорело 50 тысяч тонн зерна. По мнению военного ведомства, боевики намеренно пошли на преступление, не желая оставлять продовольствие мирным жителям Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Владимир РоговТокмак
 
 
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