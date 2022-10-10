В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину
ООН заявила о продолжении поставок гумпомощи на Украину, несмотря на удары России
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 10 окт – РИА Новости. Гуманиатрная помощь на Украине продолжает доставляться, несмотря на последние масштабные ракетные удары РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.
"Несмотря на сегодняшние удары, гуманитарная помощь продолжает доставляться людям, испытывающим в ней острую нужду", - сказал Дюжаррик.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.