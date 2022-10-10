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В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/gumpomosch-1822967226.html
В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину
В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину - РИА Новости, 10.10.2022
В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину
Гуманиатрная помощь на Украине продолжает доставляться, несмотря на последние масштабные ракетные удары РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:24
2022-10-10T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
россия
курская аэс
оон
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Гуманиатрная помощь на Украине продолжает доставляться, несмотря на последние масштабные ракетные удары РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, владимир путин, украина, киев, россия, курская аэс, оон, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Курская АЭС, ООН, Турецкий поток
22:24 10.10.2022
 
В ООН заявили о продолжении поставок гумпомощи на Украину

ООН заявила о продолжении поставок гумпомощи на Украину, несмотря на удары России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 окт – РИА Новости. Гуманиатрная помощь на Украине продолжает доставляться, несмотря на последние масштабные ракетные удары РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.
"Несмотря на сегодняшние удары, гуманитарная помощь продолжает доставляться людям, испытывающим в ней острую нужду", - сказал Дюжаррик.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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Вчера, 21:56Специальная военная операция на Украине
Ряд стран ЕС осудил удары России по Украине, Литва призвала усилить санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияКурская АЭСООНТурецкий поток
 
 
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