Рейтинг@Mail.ru
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/granitsa-1822937757.html
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты - РИА Новости, 10.10.2022
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты
Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:26
2022-10-10T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785812864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_514622c9ea1a01d917088f6949afa954.jpg
ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР."Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление "О закрытии пунктов пропуска". В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах "Меловое", "Просяное", "Танюшевка", "Лантратовка", "Красная Таловка", "Изварино", "Червонопартизанск", "Должанский" и "Красная Могила", – сообщили в пресс-службе ведомства.Собеседник агентства уточнил, что таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.Ранее председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский заявил, что таможенной границы между ЛНР и остальной территорией России больше нет с 5 октября, она стала административной.
https://ria.ru/20221007/lnr-1822270370.html
луганская народная республика
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785812864_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_53f7fb7e1187796aa1d5b9453d6aeaae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Ростовская область
19:26 10.10.2022
 
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты

ГТК ЛНР: таможенные посты на границе между республикой и Россией ликвидировали 10 октября

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛюди на таможенном посту в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с Россией
Люди на таможенном посту в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Люди на таможенном посту в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР.
"Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление "О закрытии пунктов пропуска". В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах "Меловое", "Просяное", "Танюшевка", "Лантратовка", "Красная Таловка", "Изварино", "Червонопартизанск", "Должанский" и "Красная Могила", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.
Ранее председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский заявил, что таможенной границы между ЛНР и остальной территорией России больше нет с 5 октября, она стала административной.
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:05Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала