https://ria.ru/20221010/granitsa-1822937757.html

На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты

На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты - РИА Новости, 10.10.2022

На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты

Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:26

2022-10-10T19:26

2022-10-10T19:26

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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР."Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление "О закрытии пунктов пропуска". В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах "Меловое", "Просяное", "Танюшевка", "Лантратовка", "Красная Таловка", "Изварино", "Червонопартизанск", "Должанский" и "Красная Могила", – сообщили в пресс-службе ведомства.Собеседник агентства уточнил, что таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.Ранее председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский заявил, что таможенной границы между ЛНР и остальной территорией России больше нет с 5 октября, она стала административной.

https://ria.ru/20221007/lnr-1822270370.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, россия, ростовская область