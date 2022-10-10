https://ria.ru/20221010/granitsa-1822937757.html
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты - РИА Новости, 10.10.2022
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты
Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:26
2022-10-10T19:26
2022-10-10T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР."Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление "О закрытии пунктов пропуска". В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах "Меловое", "Просяное", "Танюшевка", "Лантратовка", "Красная Таловка", "Изварино", "Червонопартизанск", "Должанский" и "Красная Могила", – сообщили в пресс-службе ведомства.Собеседник агентства уточнил, что таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.Ранее председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский заявил, что таможенной границы между ЛНР и остальной территорией России больше нет с 5 октября, она стала административной.
https://ria.ru/20221007/lnr-1822270370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Ростовская область
На границе ЛНР и России ликвидировали таможенные посты
ГТК ЛНР: таможенные посты на границе между республикой и Россией ликвидировали 10 октября
ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости.
Таможенные посты на административной границе Луганской Народной Республики с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России ликвидируются с 10 октября, сообщили
РИА Новости в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР.
"Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление "О закрытии пунктов пропуска". В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах "Меловое", "Просяное", "Танюшевка", "Лантратовка", "Красная Таловка", "Изварино", "Червонопартизанск", "Должанский" и "Красная Могила", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.
Ранее председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский заявил, что таможенной границы между ЛНР и остальной территорией России больше нет с 5 октября, она стала административной.