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Пункты на польско-украинской границе остались без электричества - РИА Новости, 10.10.2022
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Пункты на польско-украинской границе остались без электричества
Пункты на польско-украинской границе остались без электричества - РИА Новости, 10.10.2022
Пункты на польско-украинской границе остались без электричества
Пункты пропуска через польско-украинскую границу Медыка и Корчева остались без электричества, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:57
2022-10-10T15:05
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
турецкий поток
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Пункты пропуска через польско-украинскую границу Медыка и Корчева остались без электричества, сообщает телеканал TVN."После атак на украинские города отсутствует электричество на пограничных пунктах Медыка и Корчева", - цитирует телеканал представителя Пограничной стражи Польши Анну Михальскую, которая уточнила, что электроэнергию на этих пунктах пропуска обеспечивала украинская сторона.Михальская пояснила, что движение на вышеуказанных пунктах пропуска остановлено, потому что нет возможности провести пограничный контроль.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/udary-1822776311.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, турецкий поток
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Турецкий поток
14:57 10.10.2022 (обновлено: 15:05 10.10.2022)
 
Пункты на польско-украинской границе остались без электричества

Погранслужба Польши: пункты на польско-украинской границе остались без электричества

© AP Photo / Mykola TysУкраинский пограничник на украинско-польской государственной границе
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Mykola Tys
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе . Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Пункты пропуска через польско-украинскую границу Медыка и Корчева остались без электричества, сообщает телеканал TVN.
"После атак на украинские города отсутствует электричество на пограничных пунктах Медыка и Корчева", - цитирует телеканал представителя Пограничной стражи Польши Анну Михальскую, которая уточнила, что электроэнергию на этих пунктах пропуска обеспечивала украинская сторона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Михальская пояснила, что движение на вышеуказанных пунктах пропуска остановлено, потому что нет возможности провести пограничный контроль.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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