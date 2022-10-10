https://ria.ru/20221010/grabitel-1822957337.html
В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей
В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей - РИА Новости, 10.10.2022
В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей
Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:03
2022-10-10T21:03
2022-10-10T21:03
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД в понедельник.Как отметили в ведомстве, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.В местных СМИ ранее сообщалось, что грабитель в очках и капюшоне был вооружен гранатой.
https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей
МВД: в Калининграде вооруженный грабитель вынес из отделения банка полмиллиона рублей
КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД в понедельник.
"10 октября в отделении банка на улице Интернациональной в Калининграде неизвестный мужчина под угрозой применения оружия похитил у кассира более полумиллиона рублей", - сообщили в полиции.
Как отметили в ведомстве, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
В местных СМИ ранее сообщалось, что грабитель в очках и капюшоне был вооружен гранатой.