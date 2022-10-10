https://ria.ru/20221010/grabitel-1822957337.html

В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей

В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей - РИА Новости, 10.10.2022

В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей

Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:03

2022-10-10T21:03

2022-10-10T21:03

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД в понедельник.Как отметили в ведомстве, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.В местных СМИ ранее сообщалось, что грабитель в очках и капюшоне был вооружен гранатой.

https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html

калининград

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, калининград