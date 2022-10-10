https://ria.ru/20221010/gospodderzhka-1822799339.html
Господдержку аграриев увеличили в Новосибирской области
Господдержку аграриев увеличили в Новосибирской области - РИА Новости, 10.10.2022
Господдержку аграриев увеличили в Новосибирской области
Власти Новосибирской области решили увеличить финансирование господдержки аграриев по ряду ключевых направлений на 686 миллионов рублей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:10
2022-10-10T14:10
2022-10-10T14:10
экономика
андрей травников
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области решили увеличить финансирование господдержки аграриев по ряду ключевых направлений на 686 миллионов рублей, сообщает в понедельник облправительство.Соответствующие изменения в государственную программу региона по развитию сельского хозяйства были рассмотрены и одобрены на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.Заместитель председателя правительства области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что увеличение финансирование предусматривается в рамках двух подпрограмм – "Развитие производства, переработки и реализации сельхозпродукции" и "Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий". По первой финансирование увеличено на 579,1 миллиона рублей, по второй – на 107 миллионов.Среди направлений, по которым увеличивается объем финансирования: племенное животноводство, возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений, предотвращение возникновения заразных болезней животных, улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии."Такая масштабная поддержка, безусловно, способствует более качественному и оперативному проведению всех полевых работ, получению хорошего урожая. Всего же в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы в 2022 году доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 миллиарда рублей – значительно больше, чем годом ранее", – констатировал Лещенко.
https://ria.ru/20221010/novosibirsk-1822694277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей травников, новосибирская область
Экономика, Андрей Травников, Новосибирская область
Господдержку аграриев увеличили в Новосибирской области
Господдержку аграриев увеличили в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области решили увеличить финансирование господдержки аграриев по ряду ключевых направлений на 686 миллионов рублей, сообщает в понедельник облправительство.
"Племенное животноводство, возмещение стоимости минеральных удобрений, компенсация на технику, улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии – правительство Новосибирской области увеличило финансирование господдержки аграриев по ряду направлений", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в государственную программу региона по развитию сельского хозяйства были рассмотрены и одобрены на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова
.
Заместитель председателя правительства области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что увеличение финансирование предусматривается в рамках двух подпрограмм – "Развитие производства, переработки и реализации сельхозпродукции" и "Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий". По первой финансирование увеличено на 579,1 миллиона рублей, по второй – на 107 миллионов.
Среди направлений, по которым увеличивается объем финансирования: племенное животноводство, возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений, предотвращение возникновения заразных болезней животных, улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии.
"Такая масштабная поддержка, безусловно, способствует более качественному и оперативному проведению всех полевых работ, получению хорошего урожая. Всего же в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы в 2022 году доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 миллиарда рублей – значительно больше, чем годом ранее", – констатировал Лещенко.