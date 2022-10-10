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Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам - РИА Новости, 10.10.2022
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Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам
Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам - РИА Новости, 10.10.2022
Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным мошенничеством голосование Генассамблеи по вопросу открытого голосования по резолюции Запада, не... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:08
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оон
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным мошенничеством голосование Генассамблеи по вопросу открытого голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Уважаемые коллеги, хочу начать с процедурных вопросов. Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания – лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения", – сказал Небензя."Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом. Разумеется, в этих условиях мы не стали голосовать. Заявляем наш решительный протест против вопиющего нарушения порядка ведения заседания", - добавил постпред РФ.Он указал, что российской делегации не дали слова."А сказать мы хотели, прежде всего, мы не опротестовывали решение председателя. Вопрос был в другом: мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты", - указал он.
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ООН
23:08 10.10.2022 (обновлено: 23:30 10.10.2022)
 
Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам

Небензя назвал решение ООН об открытом голосовании по референдумам мошенничеством

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным мошенничеством голосование Генассамблеи по вопросу открытого голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Уважаемые коллеги, хочу начать с процедурных вопросов. Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания – лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения", – сказал Небензя.
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"Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом. Разумеется, в этих условиях мы не стали голосовать. Заявляем наш решительный протест против вопиющего нарушения порядка ведения заседания", - добавил постпред РФ.
Он указал, что российской делегации не дали слова.
"А сказать мы хотели, прежде всего, мы не опротестовывали решение председателя. Вопрос был в другом: мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты", - указал он.
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