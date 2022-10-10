Рейтинг@Mail.ru
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967379.html
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:25
2022-10-10T23:27
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ."Мы предлагаем приостановить действие статьи 87 правил процедур ГА, чтобы по представленному проекту резолюции провести секретное голосование", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20221010/oon-1822896577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика
Россия, Политика
22:25 10.10.2022 (обновлено: 23:27 10.10.2022)
 
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах

Небензя: Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ.
"Мы предлагаем приостановить действие статьи 87 правил процедур ГА, чтобы по представленному проекту резолюции провести секретное голосование", - сказал Небензя.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 17:32
ООН не приостанавливает свою деятельность на Украине
 
РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала