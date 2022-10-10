https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967379.html

Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах

Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022

Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:25

2022-10-10T22:25

2022-10-10T23:27

россия

политика

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ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ."Мы предлагаем приостановить действие статьи 87 правил процедур ГА, чтобы по представленному проекту резолюции провести секретное голосование", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20221010/oon-1822896577.html

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