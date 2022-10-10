https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967379.html
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:25
2022-10-10T22:25
2022-10-10T23:27
россия
политика
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ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ."Мы предлагаем приостановить действие статьи 87 правил процедур ГА, чтобы по представленному проекту резолюции провести секретное голосование", - сказал Небензя.
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россия, политика
22:25 10.10.2022 (обновлено: 23:27 10.10.2022)
Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах
Небензя: Россия поставит вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах