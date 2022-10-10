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Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны - РИА Новости, 10.10.2022
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Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны
Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны - РИА Новости, 10.10.2022
Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны
Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:47
2022-10-10T23:47
в мире
александр вучич
владимир путин
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россия
турецкий поток
сербия
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции, в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", - заявил Вучич журналистам.Президент Сербии напомнил, что только Белград в день расходует 3 миллиона кубических метров газа."Я говорил с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка - ред.), буду разговаривать с полицией, чтобы поднимали вертолеты и защитили от потенциальных диверсий. То, что происходило, опасаюсь, было в Черном море, а не у нас, но все, что можем, сделаем", - подчеркнул сербский лидер.
https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html
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в мире, александр вучич, владимир путин, белград (город), россия, турецкий поток, сербия
В мире, Александр Вучич, Владимир Путин, Белград (город), Россия, Турецкий поток, Сербия
23:47 10.10.2022
 
Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны

Президент Сербии Вучич призвал МВД и спецслужбы защитить газотранспортную систему страны

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
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"Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции, в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", - заявил Вучич журналистам.
Президент Сербии напомнил, что только Белград в день расходует 3 миллиона кубических метров газа.
"Я говорил с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка - ред.), буду разговаривать с полицией, чтобы поднимали вертолеты и защитили от потенциальных диверсий. То, что происходило, опасаюсь, было в Черном море, а не у нас, но все, что можем, сделаем", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
 
В миреАлександр ВучичВладимир ПутинБелград (город)РоссияТурецкий потокСербия
 
 
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