https://ria.ru/20221010/gaz-1822973620.html

Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны

Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны - РИА Новости, 10.10.2022

Президент Сербии Вучич призвал защитить газотранспортную систему страны

Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:47

2022-10-10T23:47

2022-10-10T23:47

в мире

александр вучич

владимир путин

белград (город)

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турецкий поток

сербия

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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции, в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", - заявил Вучич журналистам.Президент Сербии напомнил, что только Белград в день расходует 3 миллиона кубических метров газа."Я говорил с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка - ред.), буду разговаривать с полицией, чтобы поднимали вертолеты и защитили от потенциальных диверсий. То, что происходило, опасаюсь, было в Черном море, а не у нас, но все, что можем, сделаем", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html

https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822453317.html

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в мире, александр вучич, владимир путин, белград (город), россия, турецкий поток, сербия