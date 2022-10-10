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Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию - РИА Новости, 10.10.2022
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Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию
Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию - РИА Новости, 10.10.2022
Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию
Россия в сентябре поднялась с пятого на третье место по поставкам газа в Испанию, выше лишь Алжир и США - традиционно самые крупные экспортеры в королевство,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:54
2022-10-10T17:54
экономика
испания
россия
в мире
природный газ
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МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Россия в сентябре поднялась с пятого на третье место по поставкам газа в Испанию, выше лишь Алжир и США - традиционно самые крупные экспортеры в королевство, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.Согласно ее информации, Испания импортировала 5 355 гигаватт-часов газа из России в сентябре, что составило 15,2% от общего объема закупок королевства (35 225 ГВтч).По данным Enagas, с января по сентябрь 2022 года импорт российского газа королевством увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Алжир экспортировал в Испанию 8 931 ГВтч (25,4% от общего объема), из которых 7 962 ГВтч поступило по газопроводу Медгаз, и еще 969 ГВтч морским путем в виде сжиженного природного газа. Из США прибыло 6 012 ГВтч (17,1% от общего объема).Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.
https://ria.ru/20221010/potok-1822834628.html
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экономика, испания, россия, в мире, природный газ
Экономика, Испания, Россия, В мире, Природный газ
17:54 10.10.2022
 
Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию

Enagas: Россия в сентябре поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Россия в сентябре поднялась с пятого на третье место по поставкам газа в Испанию, выше лишь Алжир и США - традиционно самые крупные экспортеры в королевство, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее информации, Испания импортировала 5 355 гигаватт-часов газа из России в сентябре, что составило 15,2% от общего объема закупок королевства (35 225 ГВтч).
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Вчера, 15:42
Оператор "Северного потока — 2" снизил давление во второй нитке
По данным Enagas, с января по сентябрь 2022 года импорт российского газа королевством увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Алжир экспортировал в Испанию 8 931 ГВтч (25,4% от общего объема), из которых 7 962 ГВтч поступило по газопроводу Медгаз, и еще 969 ГВтч морским путем в виде сжиженного природного газа. Из США прибыло 6 012 ГВтч (17,1% от общего объема).
Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.
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