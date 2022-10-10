https://ria.ru/20221010/gaz-1822907239.html

Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию

Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию - РИА Новости, 10.10.2022

Россия поднялась на третье место по объему поставок газа в Испанию

Россия в сентябре поднялась с пятого на третье место по поставкам газа в Испанию, выше лишь Алжир и США - традиционно самые крупные экспортеры в королевство,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

экономика

испания

россия

в мире

природный газ

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МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Россия в сентябре поднялась с пятого на третье место по поставкам газа в Испанию, выше лишь Алжир и США - традиционно самые крупные экспортеры в королевство, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.Согласно ее информации, Испания импортировала 5 355 гигаватт-часов газа из России в сентябре, что составило 15,2% от общего объема закупок королевства (35 225 ГВтч).По данным Enagas, с января по сентябрь 2022 года импорт российского газа королевством увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Алжир экспортировал в Испанию 8 931 ГВтч (25,4% от общего объема), из которых 7 962 ГВтч поступило по газопроводу Медгаз, и еще 969 ГВтч морским путем в виде сжиженного природного газа. Из США прибыло 6 012 ГВтч (17,1% от общего объема).Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.

https://ria.ru/20221010/potok-1822834628.html

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испания

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, испания, россия, в мире, природный газ