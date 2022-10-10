https://ria.ru/20221010/g7-1822753118.html

В офисе Зеленского заявили о проведении заседания G7 во вторник

В офисе Зеленского заявили о проведении заседания G7 во вторник - РИА Новости, 10.10.2022

В офисе Зеленского заявили о проведении заседания G7 во вторник

Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, договорились провести... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:15

2022-10-10T12:15

2022-10-10T12:44

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, договорились провести заседание G7 во вторник, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/avstriya-1822758771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, g7, украина, владимир зеленский, олаф шольц, андрей ермак, германия, франция