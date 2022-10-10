12:15 10.10.2022 (обновлено: 12:44 10.10.2022)
В офисе Зеленского заявили о проведении заседания G7 во вторник
В офисе Зеленского заявили о договоренности провести заседание G7 во вторник
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, договорились провести заседание G7 во вторник, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.