https://ria.ru/20221010/g7-1822744341.html
Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7
Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7 - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7
Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:55
2022-10-10T11:55
2022-10-10T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
g7
владимир зеленский
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней."Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление", - написал Зеленский в Twitter.Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, g7, владимир зеленский, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, G7, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:55 10.10.2022 (обновлено: 12:12 10.10.2022)
Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7
Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о проведении срочной встречи G7