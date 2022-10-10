https://ria.ru/20221010/g7-1822744341.html

Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7

Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7 - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7

Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:55

2022-10-10T11:55

2022-10-10T12:12

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в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней."Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление", - написал Зеленский в Twitter.Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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Кирилл Волков

в мире, германия, g7, владимир зеленский, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр