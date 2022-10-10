https://ria.ru/20221010/forum-1822729080.html
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели" - РИА Новости, 10.10.2022
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей V Международного форума "Российская энергетическая неделя", подчеркнув, что... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:10
2022-10-10T11:10
2022-10-10T11:10
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
россия
владимир путин
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей V Международного форума "Российская энергетическая неделя", подчеркнув, что представители многих государств традиционно собираются в Москве для обсуждения текущей энергетической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рад приветствовать вас на Международном форуме "Российская энергетическая неделя"... Традиционно представители органов власти, предприниматели и эксперты из многих государств мира собираются в Москве, чтобы проанализировать текущую ситуацию в глобальной энергетике, поделиться прогнозами на будущее и, самое главное, найти решения наиболее актуальных проблем... В ходе отраслевых заседаний, круглых столов и семинаров лучшие специалисты подробно расскажут о важных новациях в ТЭК и социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.Президент отметил, что развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств, поэтому Россия продолжит модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты. Также он упомянул, что в этом году пройдет вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические достижения, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии.Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на оказываемое на нее давление, выполняет взятые обязательства и стремится к заключению долгосрочных взаимовыгодных контрактов, оставаясь надежным и ответственным экспортером энергоресурсов.Президент пожелал участникам плодотворного общения и успехов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россия, владимир путин, фонд "росконгресс"
Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Россия, Владимир Путин, Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей V Международного форума "Российская энергетическая неделя", подчеркнув, что представители многих государств традиционно собираются в Москве для обсуждения текущей энергетической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Рад приветствовать вас на Международном форуме "Российская энергетическая неделя
"... Традиционно представители органов власти, предприниматели и эксперты из многих государств мира собираются в Москве, чтобы проанализировать текущую ситуацию в глобальной энергетике, поделиться прогнозами на будущее и, самое главное, найти решения наиболее актуальных проблем... В ходе отраслевых заседаний, круглых столов и семинаров лучшие специалисты подробно расскажут о важных новациях в ТЭК и социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.
Президент отметил, что развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств, поэтому Россия продолжит модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты. Также он упомянул, что в этом году пройдет вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические достижения, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии.
Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на оказываемое на нее давление, выполняет взятые обязательства и стремится к заключению долгосрочных взаимовыгодных контрактов, оставаясь надежным и ответственным экспортером энергоресурсов.
Президент пожелал участникам плодотворного общения и успехов.