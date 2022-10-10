https://ria.ru/20221010/festival-1822902726.html

Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет

Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет - РИА Новости, 10.10.2022

Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет

Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве впервые после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба Центра современного искусства (ЦСИ) "Винзавод". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:12

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве впервые после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба Центра современного искусства (ЦСИ) "Винзавод".Тема смотра – ревизия. В программе выставочная экспозиция, деловой форум, лекции, паблик-токи и мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, которые обсудят актуальные темы в области промышленного дизайна. В экспозиции — три тематических блока. Один из них, например, познакомит посетителей с историей отечественного дизайна."Это ключевая часть экспозиции, смысловое ядро фестиваля, представленное в формате мультимедийного перформанса — спектакля вещей. Культовые предметы от первого лица расскажут историю своего создания. Их авторы — выдающиеся дизайнеры, художники и архитекторы: Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Татлин, Абрам Дамский, Светлана Мирзоян, Юрий Случевский, Игорь Гурович, Владимир Пирожков, Сергей Смирнов, Вадим Кибардин и другие", — рассказали организаторы.Блок "Настоящее" будет посвящен современным мастерам, а раздел "Будущее" представит работы победителей Открытого конкурса промышленного дизайна и инновационных проектов "Дизайн Акт — 2022".Фестиваль Design Act пройдет с 10 по 13 ноября 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр родченко, сергей смирнов, москва, россия, винзавод, искусство, дизайн