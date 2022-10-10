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Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
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Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет
Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет - РИА Новости, 10.10.2022
Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет
Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве впервые после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба Центра современного искусства (ЦСИ) "Винзавод". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:03
2022-10-10T18:12
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве впервые после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба Центра современного искусства (ЦСИ) "Винзавод".Тема смотра – ревизия. В программе выставочная экспозиция, деловой форум, лекции, паблик-токи и мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, которые обсудят актуальные темы в области промышленного дизайна. В экспозиции — три тематических блока. Один из них, например, познакомит посетителей с историей отечественного дизайна."Это ключевая часть экспозиции, смысловое ядро фестиваля, представленное в формате мультимедийного перформанса — спектакля вещей. Культовые предметы от первого лица расскажут историю своего создания. Их авторы — выдающиеся дизайнеры, художники и архитекторы: Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Татлин, Абрам Дамский, Светлана Мирзоян, Юрий Случевский, Игорь Гурович, Владимир Пирожков, Сергей Смирнов, Вадим Кибардин и другие", — рассказали организаторы.Блок "Настоящее" будет посвящен современным мастерам, а раздел "Будущее" представит работы победителей Открытого конкурса промышленного дизайна и инновационных проектов "Дизайн Акт — 2022".Фестиваль Design Act пройдет с 10 по 13 ноября 2022 года.
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новости культуры, александр родченко, сергей смирнов, москва, россия, винзавод, искусство, дизайн
Культура, Новости культуры, Александр Родченко, Сергей Смирнов, Москва, Россия, Винзавод, Искусство, Дизайн
18:03 10.10.2022 (обновлено: 18:12 10.10.2022)
 
Международный фестиваль дизайна пройдет в Москве впервые за десять лет

Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве c 10 по 13 ноября

© Фото : предоставлено пресс-службой ВинзаводаЦентр современного искусства ВИНЗАВОД
Центр современного искусства ВИНЗАВОД - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Винзавода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международный фестиваль Design Act пройдет в Москве впервые после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба Центра современного искусства (ЦСИ) "Винзавод".
Тема смотра – ревизия. В программе выставочная экспозиция, деловой форум, лекции, паблик-токи и мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, которые обсудят актуальные темы в области промышленного дизайна.
В экспозиции — три тематических блока. Один из них, например, познакомит посетителей с историей отечественного дизайна.
"Это ключевая часть экспозиции, смысловое ядро фестиваля, представленное в формате мультимедийного перформанса — спектакля вещей. Культовые предметы от первого лица расскажут историю своего создания. Их авторы — выдающиеся дизайнеры, художники и архитекторы: Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Татлин, Абрам Дамский, Светлана Мирзоян, Юрий Случевский, Игорь Гурович, Владимир Пирожков, Сергей Смирнов, Вадим Кибардин и другие", — рассказали организаторы.
Блок "Настоящее" будет посвящен современным мастерам, а раздел "Будущее" представит работы победителей Открытого конкурса промышленного дизайна и инновационных проектов "Дизайн Акт — 2022".
Фестиваль Design Act пройдет с 10 по 13 ноября 2022 года.
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