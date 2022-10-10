https://ria.ru/20221010/fesco-1822924122.html

Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань

Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань - РИА Новости, 10.10.2022

Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань

Второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров с товарами отправился из Владивостока в Казань, сообщает аппарат... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:34

2022-10-10T18:34

2022-10-10T18:34

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экономика

владивосток

казань

fesco

республика татарстан (татарстан)

фарид абдулганиев

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров с товарами отправился из Владивостока в Казань, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.Торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда Fesco Kazan Shuttle состоялась в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Также было подписано соглашение о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры республики с другими субъектами Российской Федерации, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, исламского мира, а также странами Европы."Сегодня из порта Владивосток в Казань отправился второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle. В составе поезда в Казань направляются 85 контейнеров… суммарным весом свыше 1,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Номенклатура грузов различная – от продуктов питания, детских игрушек, телевизоров до различного оборудования и автомобильных запчастей. Транзитное время в пути - 11 дней.Ранее сообщалось, что регулярность отправлений контейнерных поездов Fesco Kazan Shuttle - два раза в месяц, но правительство Татарстана и руководство компании работают над увеличением их частоты минимум до раза в неделю.Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отмечал, что расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости, поэтому власти республики заинтересованы в создании для татарстанского бизнеса условий по быстрой, удобной и надежной доставке их продукции в любую страну мира на конкурентных условиях. Этим требованиям, по его словам, в полной мере отвечают мультимодальные контейнерные перевозки. Fesco Kazan Shuttle положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые связывают Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20221009/zerno-1822597399.html

https://ria.ru/20221007/spg-1822287508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владивосток, казань, fesco, республика татарстан (татарстан), фарид абдулганиев, россия