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Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань - РИА Новости, 10.10.2022
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https://ria.ru/20221010/fesco-1822924122.html
Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань
Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань - РИА Новости, 10.10.2022
Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань
Второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров с товарами отправился из Владивостока в Казань, сообщает аппарат... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:34
2022-10-10T18:34
республика татарстан
экономика
владивосток
казань
fesco
республика татарстан (татарстан)
фарид абдулганиев
россия
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров с товарами отправился из Владивостока в Казань, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.Торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда Fesco Kazan Shuttle состоялась в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Также было подписано соглашение о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры республики с другими субъектами Российской Федерации, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, исламского мира, а также странами Европы."Сегодня из порта Владивосток в Казань отправился второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle. В составе поезда в Казань направляются 85 контейнеров… суммарным весом свыше 1,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Номенклатура грузов различная – от продуктов питания, детских игрушек, телевизоров до различного оборудования и автомобильных запчастей. Транзитное время в пути - 11 дней.Ранее сообщалось, что регулярность отправлений контейнерных поездов Fesco Kazan Shuttle - два раза в месяц, но правительство Татарстана и руководство компании работают над увеличением их частоты минимум до раза в неделю.Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отмечал, что расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости, поэтому власти республики заинтересованы в создании для татарстанского бизнеса условий по быстрой, удобной и надежной доставке их продукции в любую страну мира на конкурентных условиях. Этим требованиям, по его словам, в полной мере отвечают мультимодальные контейнерные перевозки. Fesco Kazan Shuttle положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые связывают Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии.
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экономика, владивосток, казань, fesco, республика татарстан (татарстан), фарид абдулганиев, россия
Республика Татарстан, Экономика, Владивосток, Казань, FESCO, Республика Татарстан (Татарстан), Фарид Абдулганиев, Россия
18:34 10.10.2022
 
Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань

Второй поезд Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров отправился из Владивостока в Казань

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВагоны контейнерного поезда во Владивостоке
Вагоны контейнерного поезда во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вагоны контейнерного поезда во Владивостоке. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle из 85 контейнеров с товарами отправился из Владивостока в Казань, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.
Торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда Fesco Kazan Shuttle состоялась в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Также было подписано соглашение о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры республики с другими субъектами Российской Федерации, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, исламского мира, а также странами Европы.
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"Сегодня из порта Владивосток в Казань отправился второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle. В составе поезда в Казань направляются 85 контейнеров… суммарным весом свыше 1,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Номенклатура грузов различная – от продуктов питания, детских игрушек, телевизоров до различного оборудования и автомобильных запчастей. Транзитное время в пути - 11 дней.
Ранее сообщалось, что регулярность отправлений контейнерных поездов Fesco Kazan Shuttle - два раза в месяц, но правительство Татарстана и руководство компании работают над увеличением их частоты минимум до раза в неделю.
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отмечал, что расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости, поэтому власти республики заинтересованы в создании для татарстанского бизнеса условий по быстрой, удобной и надежной доставке их продукции в любую страну мира на конкурентных условиях. Этим требованиям, по его словам, в полной мере отвечают мультимодальные контейнерные перевозки. Fesco Kazan Shuttle положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые связывают Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии.
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