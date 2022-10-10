https://ria.ru/20221010/evropa-1822827412.html

Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой

Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой - РИА Новости, 10.10.2022

Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы. Ранее министерства иностранных дел Франции,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы. Ранее министерства иностранных дел Франции, Норвегии и Италии осудили ракетные удары по Украине, а президент Литвы призвал ввести более жесткие санкции против РФ."Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что 8 лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, это никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют. Но сегодня хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа Подоляка унылый вид", – сказал Аксенов на видео в Telegram-канале.Глава Крыма записал видео в рабочем кабинете, где перед ним стоят песочные часы. "Помнится, после теракта на Крымском мосту, они (Киев - ред.) писали на своих ресурсах: что дальше, русские? Вот им ответ. И это только начало. Так что если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего президента на заседании Совета безопасности России. Там все сказано понятным русским языком", - сказал Аксенов, смотря на часы.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), евросоюз, украина, россия, республика крым, в мире, ситуация в днр и лнр