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Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/evropa-1822827412.html
Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой
Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой - РИА Новости, 10.10.2022
Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы. Ранее министерства иностранных дел Франции,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:27
2022-10-10T15:27
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
евросоюз
украина
россия
республика крым
в мире
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы. Ранее министерства иностранных дел Франции, Норвегии и Италии осудили ракетные удары по Украине, а президент Литвы призвал ввести более жесткие санкции против РФ."Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что 8 лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, это никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют. Но сегодня хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа Подоляка унылый вид", – сказал Аксенов на видео в Telegram-канале.Глава Крыма записал видео в рабочем кабинете, где перед ним стоят песочные часы. "Помнится, после теракта на Крымском мосту, они (Киев - ред.) писали на своих ресурсах: что дальше, русские? Вот им ответ. И это только начало. Так что если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего президента на заседании Совета безопасности России. Там все сказано понятным русским языком", - сказал Аксенов, смотря на часы.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html
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сергей аксенов (политик), евросоюз, украина, россия, республика крым, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Евросоюз, Украина, Россия, Республика Крым, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:27 10.10.2022
 
Аксенов сравнил европейских политиков с выгребной ямой

Аксенов назвал осуждение европейскими политиками ударов по Киеву бульканьем выгребной ямы

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы. Ранее министерства иностранных дел Франции, Норвегии и Италии осудили ракетные удары по Украине, а президент Литвы призвал ввести более жесткие санкции против РФ.
"Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что 8 лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, это никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют. Но сегодня хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа Подоляка унылый вид", – сказал Аксенов на видео в Telegram-канале.
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Глава Крыма записал видео в рабочем кабинете, где перед ним стоят песочные часы. "Помнится, после теракта на Крымском мосту, они (Киев - ред.) писали на своих ресурсах: что дальше, русские? Вот им ответ. И это только начало. Так что если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего президента на заседании Совета безопасности России. Там все сказано понятным русским языком", - сказал Аксенов, смотря на часы.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)ЕвросоюзУкраинаРоссияРеспублика КрымВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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