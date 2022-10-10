https://ria.ru/20221010/es-1822964562.html

Ряд стран ЕС осудил удары России по Украине, Литва призвала усилить санкции

Ряд стран ЕС осудил удары России по Украине, Литва призвала усилить санкции - РИА Новости, 10.10.2022

Ряд стран ЕС осудил удары России по Украине, Литва призвала усилить санкции

Власти Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании и Греции осуждают ракетные удары по Украине, президент Литвы призывает ввести более жесткие санкции против... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:56

2022-10-10T21:56

2022-10-10T21:56

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании и Греции осуждают ракетные удары по Украине, президент Литвы призывает ввести более жесткие санкции против РФ."Я со всей твердостью осуждаю сегодняшние неизбирательные российские удары по украинским городам", - написала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в Twitter.Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт также осудила ракетные удары по Украине."Виновные должны быть привлечены к ответственности. Норвегия продолжит поддерживать Украину", — приводятся в сообщении МИД слова министра.Италия "в ужасе" от ракетных обстрелов центра Киева и других украинских городов, заявил МИД Италии."Мы вновь заявляем о нашей твердой и убежденной поддержке Украины, ее народа и его стойкости и в то же время выражаем наше полное осуждение и крайнее возмущение действием, которое усугубляет ответственность России", - говорится в сообщении ведомства.Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая имеет преимущественные шансы возглавить новое правительство страны, заявила, что "каждая из ракет ведет к дальнейшей изоляции России".Ввести более жесткие санкции против России в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских городов призвал президент Литвы Гитанас Науседа.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис призвал прекратить "неизбирательные нападения""Решительно осуждаем удары по жилым кварталам в разных городах Украины. Швейцария призывает Россию немедленно прекратить эти неизбирательные нападения. Гражданские лица должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", - написал Кассис в своем аккаунте в Twitter.Удары по Украине осудило и правительство Испании."Испания решительно осуждает совершенные сегодня российскими Вооруженными силами нападения на Киев и другие города Украины, а также нападения, совершенные на рассвете воскресенья на жилые кварталы украинского города Запорожье", - говорится в пресс-релизе правительства Испании.МИД Греции также заявил, что осуждает ракетные обстрелы Украины."Выражаем безраздельную поддержку украинскому правительству и украинскому народу", - говорится в сообщении греческого МИД в соцсетях.В сообщении говорится также, что персонал посольства Греции в Киеве и генконсульства в Одессе "здоров". До этого Греция, которая в 2014 году поддержала госпереворот на Украине, никогда не выступала с осуждением обстрелов киевским режимом городов Донбасса. С началом спецоперации в Греции была развернута беспрецедентная антироссийская кампания. При этом греческие чиновники и СМИ восемь лет игнорировали войну в Донбассе.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергоснабжение нарушено почти по всей стране. По данным нацполиции Украины, в результате ракетного удара повреждены 29 объектов критической инфраструктуры. Украинские власти отключают лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии в связи с повреждениями в энергосистемах городов

https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html

https://ria.ru/20221010/sholts-1822797815.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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