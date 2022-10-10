https://ria.ru/20221010/energiya-1822960685.html

Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии

Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии - РИА Новости, 10.10.2022

Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии

Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:30

2022-10-10T21:30

2022-10-10T21:30

жозеп боррель

владимир путин

китай

европа

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет реструктуризация, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами Евросоюза.Он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары."Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Предстоят серьезные изменения. Это может создать политические проблемы", - указал Боррель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221010/soyuz-1822949583.html

китай

европа

россия

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жозеп боррель, владимир путин, китай, европа, евросоюз, россия