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Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии - РИА Новости, 10.10.2022
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Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии
Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии - РИА Новости, 10.10.2022
Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии
Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:30
2022-10-10T21:30
жозеп боррель
владимир путин
китай
европа
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет реструктуризация, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами Евросоюза.Он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары."Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Предстоят серьезные изменения. Это может создать политические проблемы", - указал Боррель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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жозеп боррель, владимир путин, китай, европа, евросоюз, россия
Жозеп Боррель, Владимир Путин, Китай, Европа, Евросоюз, Россия
21:30 10.10.2022
 
Боррель заявил, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии

Глава дипломатии ЕС Боррель: благополучие ЕС базировалось на дешёвой энергии из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет реструктуризация, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами Евросоюза.
"Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри. Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьезной реструктуризации", - сказал глава дипломатии ЕС.
Он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары.
"Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Предстоят серьезные изменения. Это может создать политические проблемы", - указал Боррель.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 20:14
ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета
 
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