https://ria.ru/20221010/elektroenergiya-1822786035.html

Передачу электроэнергии из Швеции в Польшу остановили из-за аварии

Передачу электроэнергии из Швеции в Польшу остановили из-за аварии - РИА Новости, 10.10.2022

Передачу электроэнергии из Швеции в Польшу остановили из-за аварии

Передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:35

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии, сообщает радиостанция RMF FM."Ночью была приостановлена передача электроэнергии из Швеции в Польшу. Авария была обнаружена на шведской станции на суше", - говорится в сообщении.Отмечается, что с отключением электроэнергии столкнулся также датский остров Борнхольм.Со ссылкой на представителя шведской стороны RMF FM сообщает, что электрический кабель, идущий по дну Балтийского моря, не был поврежден. Авария произошла на трансформаторной станции на шведской стороне из-за низкого уровня масла.Н датской стороне ожидают, что авария будет ликвидирована уже в понедельник.В 2000 году был введен в эксплуатацию кабель, идущий по дну Балтийского моря от Карлсхамна до польского Ивбицина возле Слупска. Он может передавать электрическую энергию мощностью 600 мегаватт при напряжении 450 киловольт.

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820834824.html

швеция

польша

балтийское море

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в мире, жкх, швеция, польша, балтийское море