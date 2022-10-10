Рейтинг@Mail.ru
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/elektrichestvo-1822822252.html
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.10.2022
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил, что на территории Украины из-за нестабильности работы энергообъектов возможны веерные... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:12
2022-10-10T15:12
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
владимир путин
украина
киев
львов
курская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил, что на территории Украины из-за нестабильности работы энергообъектов возможны веерные отключения электроэнергии.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира."Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения", - заявил Тимошенко в своем Telegram-канале.Он добавил, что следует подготовиться к последствиям таких обстрелов "вплоть до веерных отключений".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
https://ria.ru/20221010/granitsa-1822817346.html
https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
украина
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647141_0:0:1192:894_1920x0_80_0_0_d5abb538da58503646146dfae245d58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, украина, киев, львов, курская аэс
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Украина, Киев, Львов, Курская АЭС
15:12 10.10.2022
 
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского

Замруководителя офиса Зеленского: на Украине возможны веерные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил, что на территории Украины из-за нестабильности работы энергообъектов возможны веерные отключения электроэнергии.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:57
Пункты на польско-украинской границе остались без электричества
"Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения", - заявил Тимошенко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следует подготовиться к последствиям таких обстрелов "вплоть до веерных отключений".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:00Специальная военная операция на Украине
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
 
В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоВладимир ПутинУкраинаКиевЛьвовКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала