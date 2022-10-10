https://ria.ru/20221010/elektrichestvo-1822822252.html

На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского

На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.10.2022

На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил, что на территории Украины из-за нестабильности работы энергообъектов возможны веерные... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:12

2022-10-10T15:12

2022-10-10T15:12

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил, что на территории Украины из-за нестабильности работы энергообъектов возможны веерные отключения электроэнергии.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира."Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения", - заявил Тимошенко в своем Telegram-канале.Он добавил, что следует подготовиться к последствиям таких обстрелов "вплоть до веерных отключений".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

https://ria.ru/20221010/granitsa-1822817346.html

https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, украина, киев, львов, курская аэс