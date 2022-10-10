https://ria.ru/20221010/eksport-1822925926.html

Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС

Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 10.10.2022

Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС

Украина из-за ракетных обстрелов с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза, сообщило Министерство энергетики страны в Twitter. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:39

2022-10-10T18:39

2022-10-10T20:19

украина

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина из-за ракетных обстрелов с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза, сообщило Министерство энергетики страны в Twitter."Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что Киев экспортировал электроэнергию в ЕС, а также "отдельными линиями в Молдавию и Польшу". Ранее в понедельник украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пять областей оказались полностью обесточены после утренних ударов, остальные регионы — частично. В офисе Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление: не включать свет и не пользоваться электроприборами.Утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html

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украина, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, в мире, россия, киев, курская аэс, турецкий поток, молдавия, владимир зеленский