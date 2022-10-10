IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"2022 год привнес множество изменений в устоявшиеся модели ведения бизнеса: уход западных компаний из России, отказ некоторых из них работать с российскими пользователями, изменение географии российского IT-экспорта, новые вызовы и новые возможности импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - пояснил центр содержание сессии, которую РЭЦ проводит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом".
Участники сессии попробуют ответить на вопросы: готов ли отечественный IT-бизнес расширять свои рынки сбыта и экспортировать за рубеж, как изменились ключевые рынки для российского IT-экспорта и какие отечественные разработки наиболее востребованы среди иностранных покупателей.
Кроме того, на повестке вопросы о том, стал ли рост экспорта IT-решений национальным приоритетом, или ключевой фокус государственной политики - импортозамещение, возможен ли технологический суверенитет России без экспорта IT и какие меры поддержки нужны российским IT-экспортерам.
"Ждем вас на панельной дискуссии "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - добавили в РЭЦ.
"2022 год привнес множество изменений в устоявшиеся модели ведения бизнеса: уход западных компаний из России, отказ некоторых из них работать с российскими пользователями, изменение географии российского IT-экспорта, новые вызовы и новые возможности импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - пояснил центр содержание сессии, которую РЭЦ проводит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом".
Участники сессии попробуют ответить на вопросы: готов ли отечественный IT-бизнес расширять свои рынки сбыта и экспортировать за рубеж, как изменились ключевые рынки для российского IT-экспорта и какие отечественные разработки наиболее востребованы среди иностранных покупателей.
Кроме того, на повестке вопросы о том, стал ли рост экспорта IT-решений национальным приоритетом, или ключевой фокус государственной политики - импортозамещение, возможен ли технологический суверенитет России без экспорта IT и какие меры поддержки нужны российским IT-экспортерам.
"Ждем вас на панельной дискуссии "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - добавили в РЭЦ.