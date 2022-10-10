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IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022
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IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"
IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022
IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:10
2022-10-10T17:10
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
технологии
сделано в россии
форум "сделано в россии"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."2022 год привнес множество изменений в устоявшиеся модели ведения бизнеса: уход западных компаний из России, отказ некоторых из них работать с российскими пользователями, изменение географии российского IT-экспорта, новые вызовы и новые возможности импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - пояснил центр содержание сессии, которую РЭЦ проводит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом".Участники сессии попробуют ответить на вопросы: готов ли отечественный IT-бизнес расширять свои рынки сбыта и экспортировать за рубеж, как изменились ключевые рынки для российского IT-экспорта и какие отечественные разработки наиболее востребованы среди иностранных покупателей.Кроме того, на повестке вопросы о том, стал ли рост экспорта IT-решений национальным приоритетом, или ключевой фокус государственной политики - импортозамещение, возможен ли технологический суверенитет России без экспорта IT и какие меры поддержки нужны российским IT-экспортерам."Ждем вас на панельной дискуссии "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - добавили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, сделано в россии, форум "сделано в россии", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Технологии, Сделано в России, Форум "Сделано в России", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
17:10 10.10.2022
 

IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).

"2022 год привнес множество изменений в устоявшиеся модели ведения бизнеса: уход западных компаний из России, отказ некоторых из них работать с российскими пользователями, изменение географии российского IT-экспорта, новые вызовы и новые возможности импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - пояснил центр содержание сессии, которую РЭЦ проводит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом".

Участники сессии попробуют ответить на вопросы: готов ли отечественный IT-бизнес расширять свои рынки сбыта и экспортировать за рубеж, как изменились ключевые рынки для российского IT-экспорта и какие отечественные разработки наиболее востребованы среди иностранных покупателей.

Кроме того, на повестке вопросы о том, стал ли рост экспорта IT-решений национальным приоритетом, или ключевой фокус государственной политики - импортозамещение, возможен ли технологический суверенитет России без экспорта IT и какие меры поддержки нужны российским IT-экспортерам.

"Ждем вас на панельной дискуссии "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - добавили в РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 11:45
РЭЦ: маркетплейсы расскажут об онлайн-торговле на форуме "Сделано в России"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономикаТехнологииСделано в РоссииФорум "Сделано в России"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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