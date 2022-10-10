https://ria.ru/20221010/eksport-1822886116.html

IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"

IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022

IT-экспорт в эпоху волатильности обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:10

2022-10-10T17:10

2022-10-10T17:10

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

технологии

сделано в россии

форум "сделано в россии"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."2022 год привнес множество изменений в устоявшиеся модели ведения бизнеса: уход западных компаний из России, отказ некоторых из них работать с российскими пользователями, изменение географии российского IT-экспорта, новые вызовы и новые возможности импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - пояснил центр содержание сессии, которую РЭЦ проводит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом".Участники сессии попробуют ответить на вопросы: готов ли отечественный IT-бизнес расширять свои рынки сбыта и экспортировать за рубеж, как изменились ключевые рынки для российского IT-экспорта и какие отечественные разработки наиболее востребованы среди иностранных покупателей.Кроме того, на повестке вопросы о том, стал ли рост экспорта IT-решений национальным приоритетом, или ключевой фокус государственной политики - импортозамещение, возможен ли технологический суверенитет России без экспорта IT и какие меры поддержки нужны российским IT-экспортерам."Ждем вас на панельной дискуссии "Российский IT-экспорт в эпоху волатильности: превращаем вызовы в возможности" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - добавили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221003/marketpleysy-1821106318.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, сделано в россии, форум "сделано в россии", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"