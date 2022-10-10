https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html
DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года
DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года - РИА Новости, 10.10.2022
DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года
Агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) толкает мировую экономику к рецессии, пишет немецкий портал DWN. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:29
2022-10-10T17:29
2022-10-10T17:29
экономика
федеральная резервная система сша
всемирный банк
цены на нефть
оон
сша
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) толкает мировую экономику к рецессии, пишет немецкий портал DWN.Как отмечается в последнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на который ссылается издание, ужесточение финансовой политики агентства для борьбы с инфляцией может нанести больший ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса в 2020 году."Недавно ФРС приняла решение о третьем подряд повышении ключевой процентной ставки до 3,25 процентов —самого высокого уровня со времен кризиса", — говорится в публикации.По мнению автора статьи Андрея Яша, такая политика ФРС вызвала рост курса доллара до самого высокого уровня за несколько десятилетий и вызвала турбулентность на финансовых рынках."Из-за стагфляции и глобальной рецессии назревает идеальный шторм", — приводит обозреватель слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.К числу критиков ФРС, как указали в DWN, присоединились ООН и МФВ. Они также предупредили о надвигающейся рецессии в мировой экономике, спровоцированной потрясениями, которые повлекут за собой дальнейшие действия ФРС.
https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная резервная система сша, всемирный банк, цены на нефть, оон, сша
Экономика, Федеральная резервная система США, Всемирный банк, Цены на нефть, ООН, США
DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года
DWN пишет, что политика ФРС США приведет мировую экономику к рецессии