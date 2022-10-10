https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html

DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года

DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года - РИА Новости, 10.10.2022

DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года

Агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) толкает мировую экономику к рецессии, пишет немецкий портал DWN. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:29

2022-10-10T17:29

2022-10-10T17:29

экономика

федеральная резервная система сша

всемирный банк

цены на нефть

оон

сша

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) толкает мировую экономику к рецессии, пишет немецкий портал DWN.Как отмечается в последнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на который ссылается издание, ужесточение финансовой политики агентства для борьбы с инфляцией может нанести больший ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса в 2020 году."Недавно ФРС приняла решение о третьем подряд повышении ключевой процентной ставки до 3,25 процентов —самого высокого уровня со времен кризиса", — говорится в публикации.По мнению автора статьи Андрея Яша, такая политика ФРС вызвала рост курса доллара до самого высокого уровня за несколько десятилетий и вызвала турбулентность на финансовых рынках."Из-за стагфляции и глобальной рецессии назревает идеальный шторм", — приводит обозреватель слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.К числу критиков ФРС, как указали в DWN, присоединились ООН и МФВ. Они также предупредили о надвигающейся рецессии в мировой экономике, спровоцированной потрясениями, которые повлекут за собой дальнейшие действия ФРС.

https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, федеральная резервная система сша, всемирный банк, цены на нефть, оон, сша