https://ria.ru/20221010/dtp-1822888510.html

Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области

Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2022

Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области

Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:15

2022-10-10T17:15

2022-10-10T17:15

происшествия

воронежская область

борисоглебский район

гибдд мвд рф

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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 14.30 мск на 621-м километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе. По предварительным данным, при столкновении грузового и шести легковых автомобилей один человек погиб. Число пострадавших уточнялось."В дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги"Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе один человек погиб и еще семь человек пострадали", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20221010/dtp-1822827922.html

воронежская область

борисоглебский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф