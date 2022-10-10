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Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2022
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области
Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:15
2022-10-10T17:15
происшествия
воронежская область
борисоглебский район
гибдд мвд рф
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 14.30 мск на 621-м километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе. По предварительным данным, при столкновении грузового и шести легковых автомобилей один человек погиб. Число пострадавших уточнялось."В дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги"Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе один человек погиб и еще семь человек пострадали", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Воронежская область, Борисоглебский район, ГИБДД МВД РФ
17:15 10.10.2022
 
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области

Семь человек пострадали, один погиб в ДТП с семью машинами в Воронежской области

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramНа месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе
На месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
На месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла около 14.30 мск на 621-м километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе. По предварительным данным, при столкновении грузового и шести легковых автомобилей один человек погиб. Число пострадавших уточнялось.
"В дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги"Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе один человек погиб и еще семь человек пострадали", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Нарва - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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ПроисшествияВоронежская областьБорисоглебский районГИБДД МВД РФ
 
 
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