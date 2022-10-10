https://ria.ru/20221010/dtp-1822888510.html
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2022
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области
Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:15
2022-10-10T17:15
2022-10-10T17:15
происшествия
воронежская область
борисоглебский район
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822887670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8be89237e8ab63846fc4534ea29456fe.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы и один погиб при аварии с участием шести легковых машин и грузовика в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 14.30 мск на 621-м километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе. По предварительным данным, при столкновении грузового и шести легковых автомобилей один человек погиб. Число пострадавших уточнялось."В дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги"Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе один человек погиб и еще семь человек пострадали", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20221010/dtp-1822827922.html
воронежская область
борисоглебский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822887670_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5fea0f8454edc785470d5e41c9c9e58c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Воронежская область, Борисоглебский район, ГИБДД МВД РФ
Семь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Воронежской области
Семь человек пострадали, один погиб в ДТП с семью машинами в Воронежской области